paragraphのパーカーです。

あまり見かけない色だと思います。

使用回数は3回です!

評価は低めに設定しております。

目立った汚れや傷はありませんが、【写真の5枚目の参照】一部シミのような跡があります。特に気にならない程度です。

一度人の手に渡った物なので、中古に理解のある方でお願いします。

お値下げ可能ですので、気軽にコメントください^ ^

自宅保管品になります。

出品の際、チェックしましたが見落としがあるかもしれません。その際はご了承下さい

中古品になりますので、細かな事が気になる方は購入をお控え下さい

NCNRでお願い致します

発送は一番お安い方法・厚さの関係でコンパクトに・簡易包装にて送らせて頂きます

サイズの関係で、確認なしで発送方法を変更する場合がございますので、ご了承ください

普通郵便の場合は補償がございませんので、ご了承下さい。

到着後に不手際等ありましたら評価前に一度ご連絡下さい。

よろしくお願い致します。

paragraph

パラグラフ

コムドット

9090

left alone

youngersong

studentapathy

トレーナー

パーカー

フーディー

パープル

paragraphのパーカーです。あまり見かけない色だと思います。使用回数は3回です!評価は低めに設定しております。目立った汚れや傷はありませんが、【写真の5枚目の参照】一部シミのような跡があります。特に気にならない程度です。一度人の手に渡った物なので、中古に理解のある方でお願いします。お値下げ可能ですので、気軽にコメントください^ ^自宅保管品になります。出品の際、チェックしましたが見落としがあるかもしれません。その際はご了承下さい中古品になりますので、細かな事が気になる方は購入をお控え下さいNCNRでお願い致します発送は一番お安い方法・厚さの関係でコンパクトに・簡易包装にて送らせて頂きますサイズの関係で、確認なしで発送方法を変更する場合がございますので、ご了承ください普通郵便の場合は補償がございませんので、ご了承下さい。到着後に不手際等ありましたら評価前に一度ご連絡下さい。よろしくお願い致します。paragraphパラグラフコムドット9090left aloneyoungersongstudentapathyトレーナーパーカーフーディーパープル

