Evisuジーンズ 新品未使用品 タグ付

一度も着用していない物になります

サイズ 33~34

日本サイズでは2L〜3Lと

大きめなサイズになるかと思います

大体の寸法は、

ウェスト約44㌢、股下約80㌢になります

素人寸法ご理解ください

海外モデルのため

日本で出回ることが珍しいモデルです

購入時は日本円で約4万円でした

去年海外旅行の際に

エヴィスのオフィシャルショップで

夫に購入しましたが

サイズが合わなかったため出品します

質問がありましたらお気軽にコメント欄からどうぞ♪

#evisu

#evisujeans

#エビス

#エビスジーンズ

#エヴィスジーンズ

#エヴィス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヴィス 商品の状態 新品、未使用

Evisuジーンズ 新品未使用品 タグ付一度も着用していない物になりますサイズ 33~34日本サイズでは2L〜3Lと大きめなサイズになるかと思います大体の寸法は、ウェスト約44㌢、股下約80㌢になります素人寸法ご理解ください海外モデルのため日本で出回ることが珍しいモデルです購入時は日本円で約4万円でした去年海外旅行の際にエヴィスのオフィシャルショップで夫に購入しましたがサイズが合わなかったため出品します質問がありましたらお気軽にコメント欄からどうぞ♪#evisu#evisujeans#エビス#エビスジーンズ#エヴィスジーンズ#エヴィス

