低価格 Taken Moodymann Away シールド未開封1stPress 3LP 洋楽

Moodymann Taken Away 3LP シールド未開封1stPress

レーベル:KDJ KDJ-49

フォーマット:2 x レコード, 12", Album=3LP

国:US盤

リリース:2021年4月

レコードの状態: Mint (M)ミント

スリーブの状態: Mint (M)ミント

こちらは1stプレスのシールド未開封品です。

※トラブル防止のため専用ページの作成は致しませんので、ご理解をお願い致します。

その他、注意事項

すり替え防止の為、返品はご遠慮願います。

予めご了承ください。

丁寧な梱包を心がけております。

よろしくお願い致します。

デトロイトテクノ

ムーディーマン

detroit techno

Theo parrish

セオ・パリッシュ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

