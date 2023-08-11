【爆売り！】 GSTV あこや真珠　デザインリング　SV Pd / リング

大小のあこや真珠を複数個使用したデザインリングです！
✨美品✨GUCCI グッチ Gリング ワイド 指輪 シルバー 925 15
◎カルティエ Cartier K18WGトリニティリング 56号 ulv
五線譜に音符♪が並んでいるような♬
K10 イエローゴールド ハート エタニティリング 0.1ct 16号
リズム感のある楽しいデザインです(˃̵ᴗ˂̵)
【専用です】マリーエレーヌ
ルイヴィトン リング キーフラワー
まりさんデザインの星の軌道★をデザインした《スターライン》にも見えますね。これがまりさんデザインかは定かではありませんが(^^;
PT900 新品ダイヤモンド リング
わたたん様 専用
幅が16㍉程ありボリュームがあるわりには普段使いにもOKだと思います！
K18 ルビー 指輪 リング 18K
CHANEL ファインジュエリー カメリアコレクション ハーフエタニティリング
地金はパラジウムシルバーで変色しにくいです。
グッチ メンズ 指輪
Tiffany シュガースタック リング 13号
特売 輝きと色味をあわせながら１粒１粒厳選 彩鮮やかなマルチサファイアＰｔリング
GSTVというTV通販番組で以前に購入したものです。
KANYAN専用k18リンク
ティファニー ハーフサークル ダイヤ K18YG 13P 6.5号 2.58mm
ダイヤモンド、ピンクサファイア 2連ハーフエタニティリング
★SV950/Pd
Vivienne Westwood アーマーリング 指輪 S ガンメタ
あこや真珠 約2~5㍉
Tiffany 結婚指輪 ペアリング
リング最大幅 約16㍉
【買取店】K18 エメラルド アンティーク調 12号 ハート
12号 ★
【買取店購入品】高級 翡翠 大粒 ダイヤ プラチナ リング 鑑別書付き
天然ダイヤモンド 0.30ct K18 ピンキーリング
数回使用後、ジュエリーケースにて
18K スターサファイア 11号 イエローゴールド ｙｇ
保管。
✨レア／希少✨極上品 ルチルクォーツキャッツアイリング13号 18K YGコート
ティファニー ハーモニー 0.20ct ダイヤモンドリング D-VVS1-3EX
Cartier エタンセル ドゥ カルティエ 48 ペアシェイプ
新品 デマントイドガーネット ダイヤ リング 0.11ct Pt950
ナツコトヨフク ローズリング
大小のあこや真珠を複数個使用したデザインリングです！五線譜に音符♪が並んでいるような♬リズム感のある楽しいデザインです(˃̵ᴗ˂̵)まりさんデザインの星の軌道★をデザインした《スターライン》にも見えますね。これがまりさんデザインかは定かではありませんが(^^;幅が16㍉程ありボリュームがあるわりには普段使いにもOKだと思います！地金はパラジウムシルバーで変色しにくいです。GSTVというTV通販番組で以前に購入したものです。★SV950/Pd あこや真珠 約2~5㍉ リング最大幅 約16㍉ 12号 ★数回使用後、ジュエリーケースにて保管。