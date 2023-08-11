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【爆売り！】 GSTV あこや真珠　デザインリング　SV Pd / リング

商品の説明

大小のあこや真珠を複数個使用したデザインリングです！
✨美品✨GUCCI グッチ Gリング ワイド 指輪 シルバー 925 15

◎カルティエ Cartier K18WGトリニティリング 56号　　ulv
五線譜に音符♪が並んでいるような♬
K10 イエローゴールド　ハート　エタニティリング　0.1ct 16号
リズム感のある楽しいデザインです(˃̵ᴗ˂̵)
【専用です】マリーエレーヌ

ルイヴィトン リング キーフラワー
まりさんデザインの星の軌道★をデザインした《スターライン》にも見えますね。これがまりさんデザインかは定かではありませんが(^^;
PT900 新品ダイヤモンド　リング

わたたん様　専用
幅が16㍉程ありボリュームがあるわりには普段使いにもOKだと思います！
K18 ルビー　指輪　リング　18K

CHANEL ファインジュエリー　カメリアコレクション　ハーフエタニティリング
地金はパラジウムシルバーで変色しにくいです。
グッチ　メンズ　指輪

Tiffany 　シュガースタック　リング　13号

特売　輝きと色味をあわせながら１粒１粒厳選　彩鮮やかなマルチサファイアＰｔリング
GSTVというTV通販番組で以前に購入したものです。
KANYAN専用k18リンク

ティファニー ハーフサークル ダイヤ K18YG 13P 6.5号 2.58mm

ダイヤモンド、ピンクサファイア 2連ハーフエタニティリング
★SV950/Pd
Vivienne Westwood アーマーリング　指輪　S ガンメタ
　あこや真珠　約2~5㍉
Tiffany 結婚指輪　ペアリング
　リング最大幅　約16㍉　
【買取店】K18 エメラルド　アンティーク調　12号　ハート
12号　　★
【買取店購入品】高級 翡翠　大粒　ダイヤ プラチナ リング 鑑別書付き

天然ダイヤモンド　0.30ct K18 ピンキーリング
数回使用後、ジュエリーケースにて
18K スターサファイア 11号 イエローゴールド ｙｇ
保管。

✨レア／希少✨極上品 ルチルクォーツキャッツアイリング13号 18K YGコート

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ティファニー ハーモニー 0.20ct ダイヤモンドリング D-VVS1-3EX

Cartier エタンセル　ドゥ　カルティエ　48 ペアシェイプ

新品 デマントイドガーネット ダイヤ リング 0.11ct Pt950

ナツコトヨフク　ローズリング
大小のあこや真珠を複数個使用したデザインリングです！五線譜に音符♪が並んでいるような♬リズム感のある楽しいデザインです(˃̵ᴗ˂̵)まりさんデザインの星の軌道★をデザインした《スターライン》にも見えますね。これがまりさんデザインかは定かではありませんが(^^;幅が16㍉程ありボリュームがあるわりには普段使いにもOKだと思います！地金はパラジウムシルバーで変色しにくいです。GSTVというTV通販番組で以前に購入したものです。★SV950/Pd　あこや真珠　約2~5㍉　リング最大幅　約16㍉　 12号　　★数回使用後、ジュエリーケースにて保管。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【爆売り！】 GSTV あこや真珠　デザインリング　SV Pd / リング

38分钟前

【爆売り！】 GSTV あこや真珠　デザインリング　SV Pd / リング

¥23,300 ¥13,048

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GSTV K18YG アコヤ真珠 リング

GSTV K18YG アコヤ真珠 リング


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