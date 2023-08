OAKLEY(オークリー) SPLIT SHOT(スプリットショット) OO9416-0364

ロックステディー サングラス 眼鏡 gavial ルードギャラリー



Few by NEW. フューバイニュー F5 C1 Black ブラック

オークリー大好きな父がスポーツゼビオで毎回購入して使用しない一部のオークリーを出品致します☆

新品Gentle Monster ジェントルモンスター ANTENA 01



LEMTOSH 49

定価‼️

オークリージュリエット プラズマ フレームのみ

¥34,600

正規レア ガクト 同型同色 darts ダーツ グラマラス サングラス茶 付属有



ボシュロムレイバン1994-1996オリンピック限定モデル

新品未使用品

【最安値】VARTIX 新作 VX-i-23bm バイカラー ホワイト&ブラック



JOHNLAWRENCESULLIVAN サングラス Television

箱にダメージがある為、格安で出品致します。

【新品・レンズ代込み】ジョンレノン フリップアップサングラス 渋銀/ブルー

単品でのお値下げは出来ませんので、宜しくお願いします。

メガネ、サングラス



ayame アヤメ サングラス BOSTON ボストン クリアフレーム レンズ付



ADSR SATCHMO

オークリーで唯一のウォータースポーツ用に特化したサングラスとなっております。

正規レア フェンディ ロゴ Fズッカアイコン フレームレスサングラス 黒 付属有



ラウンド 眼鏡 チタン

しっかりお顔を覆ってくれる大き目のシェイプで、光や紫外線を完璧にシャットアウト

新品 未使用 レイバン サングラス アビエーター RB3025 W3277

そしてテンプルの先には、落下防止様に錆びにくいスチール製のワイヤーも着脱可能で、海や川でサングラスを紛失心配がありません。

レイバン サングラス ゴールド ブラック RB3613D 美品 ラウンド GP

(もちろんワイヤーをのけたままの着用も可能です)

DITA RIKTON-TYPE 402 ディータ リクトン



Ray-Ban レイバン カラーサングラス

釣りはもちろんサーフィンやボート等、様々なウォータースポーツで活躍する事間違いなしです。

極美品✨ボッテガヴェネタ サングラス



レア ELECTRIC エレクトリック LEADBELLY サングラス

こちらは偏光レンズになっております。

SPYスパイサングラス(長渕剛着用)



serengeti サングラス



【レア物・未使用】アディダスサングラス a152-6052

●フレームカラー マットブラウントータス

OAKLE SUTRO KOKORO

レンズカラー プリズムタングステンポラライズド(偏光レンズ)

サムライ翔 samurai sho リミテッド



米海軍NavySEALs採用Gatorz eyewar 調光ローズレンズ未使用品

●サイズ 64□17

オークリージョーブレイカー レンズセット

レンズの横幅64mm

EYEEYE DENMARK眼鏡 新品未使用デモレンズ入り No.48

レンズの縦幅43mm

PRADAプラダメガネVPR16M1AB-101

ブリッジ幅17mm

EFFECTOR♥エフェクター・度入りメガネフレーム 中古品

全体の横幅143mm

スマートオーディオグラス Blth TE【新品】with 偏光クリップゴーグル

テンプルの長さ132mm

グッチ サングラス ケース付き



999.9 フォーナインズ OT-25NP サングラス メガネ 奥田民生



タレックス トゥルービュースポーツ

●付属品 純正ケース、説明書

モンクレール ML5082 030 メガネ ゴールド ラウンド イタリア製

定価‼️

OAKLEY four s

¥34,600

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

OAKLEY(オークリー) SPLIT SHOT(スプリットショット) OO9416-0364オークリー大好きな父がスポーツゼビオで毎回購入して使用しない一部のオークリーを出品致します☆定価‼️ ¥34,600新品未使用品箱にダメージがある為、格安で出品致します。単品でのお値下げは出来ませんので、宜しくお願いします。オークリーで唯一のウォータースポーツ用に特化したサングラスとなっております。しっかりお顔を覆ってくれる大き目のシェイプで、光や紫外線を完璧にシャットアウトそしてテンプルの先には、落下防止様に錆びにくいスチール製のワイヤーも着脱可能で、海や川でサングラスを紛失心配がありません。(もちろんワイヤーをのけたままの着用も可能です)釣りはもちろんサーフィンやボート等、様々なウォータースポーツで活躍する事間違いなしです。こちらは偏光レンズになっております。●フレームカラー マットブラウントータスレンズカラー プリズムタングステンポラライズド(偏光レンズ)●サイズ 64□17レンズの横幅64mmレンズの縦幅43mmブリッジ幅17mm全体の横幅143mmテンプルの長さ132mm●付属品 純正ケース、説明書定価‼️ ¥34,600

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

UNCROWD/HELLA/TRT×調光(GRY)ハーレー、チョッパーVIKTOR&ROLF メガネ 70-0133-5OLIVER PEOPLES サングラス ブラウンレンズ新品✨レイバン サングラス ボストン ウェリントン 4259F 601/71arth様専用NATIVE SONS ワコマリア ゲレロ サングラス 木村拓哉A.D.S.R. satchmoサッチモ 03 新品未使用伊達調光ブラウンRayBan レイバン メガネRB5383F 2000 54