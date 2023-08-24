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値引きする 【ぎい様専用】K18 ダイヤモンドリング　華奢 リング

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こちらの商品は【ぎい様】専用になります。
【格安】BVLGARI ブルガリ リング 指輪 SALE 【9号】

あんくるみ様 ❁ 専用
K18ダイヤモンド リング
■新品同様■グッチ インターロッキングG SV925リング 指輪 6号レディース

フラワー天然ピンクサファイア　ダイヤルビーリング　K18WG　11号
ダイヤモンド:トータル0.2ct
18金 K18 リング 指輪 17号 3.5g 蝶 バタフライ
重さ:1.13g
新品・KINGSTON Ring Antique Gold sizeM
リングサイズ:11号→16号に変更
MIKIMOTO ミキモト ☆ 18金 パールリング 12号 指輪 K18 真珠

tomwood ring
センターにはラウンドカットとバゲットカットを敷き詰め、まるで1石のダイヤモンドが留まっているかのように見え、スッキリとしたデザインに。
【新品未使用】K18 天然オパール　リング
スクエアカット好きな方にオススメしたい逸品です。
魅惑のアンティーク！　天然オパール　ダイヤモンド　リング　Pt900
さり気なく身につけれるのが魅力的♪
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アームには繊細なエタニティリングのようなデザインで、細身でありながらもしっかりとした仕上がりになっております。
ヴァンドーム　フルエタニティ　ジルコニア　ピンクゴールド　ピンキーリング　k10
全体的に透明度のある綺麗なダイヤモンドを使用しております。
美品CARTIER カルティエ ダムール リング PT950 約14号 プラチナ

ヴェレッタオッターヴァ veretta 8va K18PG ダイヤモンド リング
※ サイズ直しは初回に限り無料。ただし、対応可能サイズ内によりますので、ご希望の場合はコメント欄にてご相談ください。
マル205、k10YG。ダイヤ、リング、

天然石　モンタナサファイア　リング　指輪　アガット　ビズー
#3IER228754HOE
オーラソーマジュエリー　リング　9号　サンライト　B004ボトル

k18wgルビー指輪
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ブラウン ダイヤモンド 1.50ct K18 フラワー 花 ダイヤ リング 指輪
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ポンテヴェキオ PICCOLINI K18WG サファイア×ダイヤ MIX
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noguchi bijoux ノグチ ダイヤ リング 9号 K14YG
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新品 ESTELLE k10 ペリドット ダイヤモンドリング　13号

新品 H&C ダイヤ リング 0.395ct Pt900
材質···ゴールド
750(k18WG)ブラックダイヤモンドリング
カラー···ホワイト
ブルーチタニアのヴィンテージリング
装飾···ダイヤモンド

プラチナ　pt900 リング　ダイヤ　0.42ct 13号アップ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【専用】VENDOMEダイヤ5個リング

LOUIS VUITTON ルイヴィトン　リング　指輪

【Kawasaki様】天然エメラルド　ダイヤモンド　1.00/0.30ct純PT

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K18　ダイヤモンドリング　D0.60ct　サイズ10号　4.4ｇ　送料無料

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ローズカットダイヤ　リング
こちらの商品は【ぎい様】専用になります。K18ダイヤモンド リングダイヤモンド:トータル0.2ct重さ:1.13gリングサイズ:11号→16号に変更センターにはラウンドカットとバゲットカットを敷き詰め、まるで1石のダイヤモンドが留まっているかのように見え、スッキリとしたデザインに。スクエアカット好きな方にオススメしたい逸品です。さり気なく身につけれるのが魅力的♪アームには繊細なエタニティリングのようなデザインで、細身でありながらもしっかりとした仕上がりになっております。全体的に透明度のある綺麗なダイヤモンドを使用しております。※ サイズ直しは初回に限り無料。ただし、対応可能サイズ内によりますので、ご希望の場合はコメント欄にてご相談ください。#3IER228754HOE#ゴールドリング#K18ダイヤモンドリング#ゴールド華奢リング#ダイヤモンド華奢リング材質···ゴールドカラー···ホワイト装飾···ダイヤモンド

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商品の状態新品、未使用

値引きする 【ぎい様専用】K18 ダイヤモンドリング　華奢 リング

44分钟前

値引きする 【ぎい様専用】K18 ダイヤモンドリング　華奢 リング

¥28,800 ¥16,128

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