長めな着丈が落ちついた印象のリネンワンピース。たっぷりと生地を使い、風になびくシルエットが涼しげな1着です。シャツワンピースは羽織としても着まわせる、これからの時期に重宝するワンピースです。 両ポケットがあります。

サイズ free

定価37400円

お色は ネイビー 紺色

ネイビー特有の色あせはお写真にて

お確かめ下さい^^*

個人主観では目立つものはないように思います

春服・夏服に♪

プロフィールは必読願います。

#マチ子のお洋服

商品の状態(毛玉、毛羽立ち、汚れ、色味等)は

感じ方に個人差がありますので

詳しくは写真にてご確認の上ご購入下さい♪

☆商品は発送前にスチーマーにて

シワとり・消臭を行います。

☆梱包は新品の袋を使用した二重包装です。

☆ペット・喫煙者なし

☆素人検品のため僅かな不具合は

見落とす可能性があります

ご了承いただける方のみご購入下さい

即購入OK

レディース服

ニット、セーター、カットソー、カーディガン

ボレロ、ブラウス、ロングスカート

ロングワンピース、マキシワンピース

ロングコート、トレンチコート等多数出品中!

この他、BURBERRY(バーバリー)・23区・IENA(イエナ)、Paul Smith(ポールスミス)、MaxMara(マックスマーラ)、snidel(スナイデル)、DIESEL(ディーゼル)、Grace continental(グレースコンチネンタル)、Yves saint Laurent (イヴサンローラン)、TOCCA(トッカ)、COACH(コーチ)、M’S GRACY(エムズグレイシー)、45rpm、45R、MARGARET HOWELL(マーガレットハウエル)、カネコイサオ、PINK HOUSE(ピンクハウス)、FRAMeWORK(フレームワーク)、CELFORD(セルフォード)、MARIHA(マリハ)、ADORE(ADORE)、Tomorrowland(トゥモローランド)、Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス)、ne Quittez pas(ヌキテパ)

等出品しております。

美品含むレディース服を中心にバッグや長財布も

出品していきます✩.*˚

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

