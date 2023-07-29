超歓迎された EE1004-57A シチズン クロスシー サクラピンク 腕時計(アナログ)

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いただき物ですが使用しないので出品します。保証書なし色 サクラピンクムーンフェイスシチズンCITIZENクロスシーxC北川景子電波時計ソーラー時計エコドライブEE1004-57A定価￥91,300 (税抜価格￥83,000)※北川景子さん広告着用モデル機能充電残量表示機能充電警告機能過充電防止機能パワーセーブ機能フル充電時約4年可動(パワーセーブ作動時)日中米欧電波受信受信局自動選択機能定時受信機能強制受信機能絵表示(サンアンドムーン)ダイレクトフライトワールドタイム(24時差)サマータイム機能パーフェックス(JIS1種耐磁、衝撃検知機能、針自動補正機能)シチズン公式HPから引用バンド...ステンレスバンドムーブメント...ソーラー式文字盤形...ラウンド・丸形

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