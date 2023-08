◆全ての商品はこちらから

【希少Sサイズ】nike off-white ジャケット

・気になる事がありましたら、

ご質問・コメントお待ちしております

ブランド

・NIKE ナイキ

色違い出品してます^ ^

ポイント

・完売したNIKEのボア、フリースパーカー

・メンズでもレディースでも着やすい

・人気で定番のナイキのボアフリース

状態

・綺麗です

カラー

・黒

表記サイズ

・L

着用感サイズ(173cm.65kg.普通)

・ちょうどいい

着用感は参考程度に、実寸サイズ確認ください

実寸サイズ(cm)

肩幅 58

身幅 58

着丈 64

袖丈 60

購入後は、スムーズな取引きを心掛けております

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

