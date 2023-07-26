売上実績NO.1 激レア　美品　ステューシー　stussy 侍　武士　ラットパトロール　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ホワイト

MARNI モックネック Tシャツ

袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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ネック···Uネック

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季節感···春、夏、秋、冬

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Ｌサイズ ショッパー付 everyone short sleeve Tシャツ

渡辺の源吾綱 葛飾北斎 浮世絵

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和柄モチーフ

90's Itchy&Scratchy Tee



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90s USA製 Disney VintageT-shirt 七人の小人Tシャツ



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オールドステューシーの人気モチーフのひとつ「ラット」を、鎧武者のコラージュ。

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鎧武者を分解しコラージュしたネズミ侍のアートワークをヴィンテージストックと共にバックプリント。

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これぞステューシーと思わせる絶妙なアートワーク。

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ステューシーの和柄モチーフは近年なかなか採用されないということで、こちらは発売当時からコアなステューシー、オールドステューシー好きにも受け即完売でした。

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珍しい サムライが ラット の形をとっているポージングのデザイン。

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セーラム シカゴブルズ ブラック NBA USA製 シングルステッチ Tシャツ

表記はSです。

90's USA製 JOURNEY(ジャーニー)99'ツアー両面プリントTシャツ

肩幅42

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着丈70

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カットソー 半袖、ロンTや、パーカーあります。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬渡辺の源吾綱 葛飾北斎 浮世絵和柄モチーフsamurai ratオールドステューシーの人気モチーフのひとつ「ラット」を、鎧武者のコラージュ。鎧武者を分解しコラージュしたネズミ侍のアートワークをヴィンテージストックと共にバックプリント。これぞステューシーと思わせる絶妙なアートワーク。ステューシーの和柄モチーフは近年なかなか採用されないということで、こちらは発売当時からコアなステューシー、オールドステューシー好きにも受け即完売でした。珍しい サムライが ラット の形をとっているポージングのデザイン。 表記はSです。肩幅42身幅44着丈70くらいステューシー STUSSY Tシャツ 半袖 メンズ Samurai Rat サムライ ラット (stussy tee ティーシャツ T-SHIRTS カットソー トップス メンズ・男性用 完売即売り切れモデルカットソー 半袖、ロンTや、パーカーあります。一点モノ、完売。入手困難

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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