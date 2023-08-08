【NEW限定品】 新品 天然 一粒 ダイヤモンド 0.419ct 0.406ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

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特価☆K18地金フープピアス

5月22日 118000円出品(^^)

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K18 18金 18k フープピアス イエローゴールド ペア♡ ⑤#5



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S（下記ご参照願います）

中古美品付属品なし CHANEL スクエア ゴールド ピアス 正規品



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ジュエッテ jouete ラップピアス フープピアス

S=未使用

サークルピアス 腕時計セット jouete

A=保管程度(ほぼ未使用)

【ほぼ新品】SWAROVSKIスワロフスキー ピアス両耳 正規品 箱付き 未使用

B=保管傷程度(目立つ傷無し)

agete K18オパールピアス

C=若干の使用感(目立つ傷無し)

K18 ダイヤモンドピアス スタージュエリー

D=若干傷あり

TIFFANY ハードウェア ボールフックピアス14mm



ルイ・ヴィトン M65472 プークルドレイユ スウィートモノグラム ピアス

几帳面な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。

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天然石の為石に、多少な傷、内包物がある場合が

CHANEL☆シャネル☆カメリア☆ココマーク☆ピアス☆ほぼ新品★

ございますのでご了承下さい。

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Tiffany 1837 ナロー フープピアス スモール 925 美品



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ダイヤモンド 0.419ct 0.406ct

TAKE-UP K10イエローゴールド ( 金具部分のみK18イエローゴールド)

重量 0.40g

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※宝石は全て天然物になります(^^)

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ピアス スモール シルバー Tiffany&Co フープ 1837

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訳あり シャネル ラインストーンピアス

鑑定書 鑑別書 ソーティングの有無

ほぼ未使用！シャネル♥️カメリア チャーム ピアス



TIFFANY&Co. ティファニー アトラス ワイド フープ ピアス

有

ブルートパーズ ピアス ブルートパーズ イヤリング 金属アレルギー対応



CHANELシャネル20春夏ココマークラインストーンピアス⭐︎キャッチ無し

鑑別書が必要な方は別途料金にて承りますので

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ご相談ください(^^)

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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