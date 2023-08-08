【NEW限定品】 新品 天然 一粒 ダイヤモンド 0.419ct 0.406ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

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特価☆K18地金フープピアス
5月22日 118000円出品(^^)
AHKAH ダイヤ ピアス
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K18 18金 18k フープピアス イエローゴールド ペア♡ ⑤#5
K18 ゴールド ハート デザイン ピアス レディースアクセサリー a
GUCCI ダブルG フラワー ピアス
♦︎状態
K10 星のピアス イヤカフ クリスマス
S（下記ご参照願います）
中古美品付属品なし CHANEL スクエア ゴールド ピアス 正規品
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S=未使用
サークルピアス 腕時計セット jouete
A=保管程度(ほぼ未使用)
【ほぼ新品】SWAROVSKIスワロフスキー ピアス両耳 正規品 箱付き 未使用
B=保管傷程度(目立つ傷無し)
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C=若干の使用感(目立つ傷無し)
K18 ダイヤモンドピアス スタージュエリー
D=若干傷あり
TIFFANY ハードウェア ボールフックピアス14mm
ルイ・ヴィトン M65472 プークルドレイユ スウィートモノグラム ピアス
几帳面な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。
ete エテ プラチナム 両耳 ピアス ぷっくり フープ
天然石の為石に、多少な傷、内包物がある場合が
CHANEL☆シャネル☆カメリア☆ココマーク☆ピアス☆ほぼ新品★
ございますのでご了承下さい。
sweat peaピアス
Tiffany 1837 ナロー フープピアス スモール 925 美品
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ピアス スモール シルバー Tiffany&Co フープ 1837
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鑑定書 鑑別書 ソーティングの有無
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鑑別書が必要な方は別途料金にて承りますので
750 マルコビチェゴ カラーストーン ピアス MARCO BICEGO
ご相談ください(^^)
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正規品新品K18タンザナイトフックピアス定価102271円TANZANITE5P
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ほぼ新品DIOR、CLAIR D LUNE クレール ディー リュヌ
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Christian Dior ピアス アシンメトリー 鉢
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ヴァンドーム青山 ベーシック ダイヤモンド ピアス 片耳
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新品♡ 天然石 ペリドット ピアス スクエア ゴールド 10K ① プレゼント
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g371 ティファニー 1837 バー ドロップ ピアス シルバー925
材質···k18
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#C0490 1536714050 1.2
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商品の情報
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新品、未使用
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新品 天然 一粒 ダイヤモンド 0.419ct 0.406ct ピアス 両耳
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