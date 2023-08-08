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【NEW限定品】 新品 天然 一粒 ダイヤモンド 0.419ct 0.406ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

商品の説明

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特価☆K18地金フープピアス
5月22日　　118000円出品(^^)
AHKAH ダイヤ ピアス
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K18 18金 18k フープピアス イエローゴールド　ペア♡ ⑤#5

K18 ゴールド ハート デザイン ピアス レディースアクセサリー　a

GUCCI ダブルG フラワー ピアス
♦︎状態
K10 星のピアス　イヤカフ　クリスマス
S（下記ご参照願います）
中古美品付属品なし CHANEL スクエア ゴールド ピアス 正規品

ディオレボリューション　Diorピアス　ディオール

ジュエッテ jouete ラップピアス フープピアス
S=未使用
サークルピアス　腕時計セット　jouete
A=保管程度(ほぼ未使用)
【ほぼ新品】SWAROVSKIスワロフスキー ピアス両耳 正規品 箱付き 未使用
B=保管傷程度(目立つ傷無し)
agete K18オパールピアス
C=若干の使用感(目立つ傷無し)
K18 ダイヤモンドピアス スタージュエリー
D=若干傷あり
TIFFANY ハードウェア ボールフックピアス14mm

ルイ・ヴィトン　M65472 プークルドレイユ　スウィートモノグラム　ピアス
几帳面な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。
ete 　エテ　プラチナム　両耳　ピアス　ぷっくり　フープ
天然石の為石に、多少な傷、内包物がある場合が
CHANEL☆シャネル☆カメリア☆ココマーク☆ピアス☆ほぼ新品★
ございますのでご了承下さい。
sweat peaピアス

Tiffany 1837 ナロー フープピアス スモール 925 美品

K18 WG ピアス　ロング

K14 イヤリング
素材　　　　　　k18
GUCCI フープピアス
ダイヤモンド　　0.419ct 0.406ct
TAKE-UP K10イエローゴールド　( 金具部分のみK18イエローゴールド)
重量　　　　　　0.40g
Christian Dior Petit CD ピアス

値下げ！プレゼントに最適！0.30ct 天然ダイヤモンド Pt900 ピアス
※宝石は全て天然物になります(^^)
シャネル　パールピアス　ココマーク

PT900 ダイヤモンド ピアス

ポップアッシュH ミニ　ピアス
付属品
ピアス スモール シルバー Tiffany&Co フープ 1837
新品ポーチ
バタフライ モチーフ ダイヤモンド ピアス 0.34ct 18k

最終値下げ！！ビー・ゼロワン イヤリング　ピンクゴールド

訳あり　シャネル　ラインストーンピアス
鑑定書　鑑別書　ソーティングの有無
ほぼ未使用！シャネル♥️カメリア チャーム ピアス

TIFFANY&Co. ティファニー アトラス ワイド フープ ピアス

ブルートパーズ　ピアス　ブルートパーズ　イヤリング　金属アレルギー対応

CHANELシャネル20春夏ココマークラインストーンピアス⭐︎キャッチ無し
鑑別書が必要な方は別途料金にて承りますので
750 マルコビチェゴ カラーストーン ピアス MARCO BICEGO
ご相談ください(^^)
本真珠　アコヤパールピアス　ホワイト

正規品新品K18タンザナイトフックピアス定価102271円TANZANITE5P

ティファニーハートロックキーピアス
#ダイヤモンド　#カッコイイ　#ネックレス　#リング　#天然　#プレゼント
ほぼ新品DIOR、CLAIR D LUNE クレール　ディー　リュヌ
#最安値　#Leave #k18 #プラチナ　#ゴールド
Christian Dior ピアス アシンメトリー 鉢
#jewelry #ジュエリー　#指輪　#ブレスレット
ヴァンドーム青山　ベーシック ダイヤモンド ピアス　片耳
#人気　#価格交渉　#ピアス　#両耳　#新品
新品♡ 天然石　ペリドット　ピアス　スクエア　ゴールド　10K ①　プレゼント
#ギラギラ #一粒
g371 ティファニー　1837 バー　ドロップ　ピアス　シルバー925
材質···k18
☆SALE☆トルコ製 ハンドメイド コッパーピアス 25個セット
ピアス 形···キャッチ・スタッド
かずさん　専用KAORU セルリア　ピアス　K10ピンクゴールド
#C0490 1536714050 1.2

【新品】オルガブランカ　BELEN peral Silver ピアス

商品の情報

商品の状態新品、未使用

PARADOX フラクタル　イヤーカフ　セット

★2.2ct★✨タンザナイト0.3ctダイヤモンドK18PGピアスイヤリング

TIFFANY&Co. ティファニー オリーブ リーフ ピアス

フープピアス K18♪5mm×13mm ムーンピアス ♪ゴールドフープピアス♪

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18金フープピアス　ゴールド　リングピアス　1.5x30mm ペア　18K 新品

★1.4ct★✨ホワイトオパール1.4ctダイヤモンドK18PGピアスイヤリング

ダイヤモンド　リボンリング　ピンクゴールド

ブラッディマリー限定品　新品未使用ピアス
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商品の状態新品、未使用

【NEW限定品】 新品 天然 一粒 ダイヤモンド 0.419ct 0.406ct ピアス 両耳 ピアス(両耳用)

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