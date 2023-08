ご覧頂きありがとうございます!

手間なく購入前コメント不要、即購入OKです。

タバコは吸いませんしペットいません。

■商品について

着用がありますので、若干の使用感はございます。ただ着用に支障がある使用感、ダメージはありません。

◉有名人着用の希少人気ジャケットです。

木村拓哉さん、ネイマール、エムバペ着用。

サッカー好き明石家さんまさんのお気に入りブランドです。

是非この機会に手に入れてくださいませ。

◉着用感 オーバーサイズでゆとりがあり、当方はお尻が隠れるぐらいの着丈でした

裏地のレッド、ブラック、ブルーの配色デザインがかっこいいです!

JORDAN × PARIS SAINTGERMAIN

ジョーダンブランド パリサンジェルマン

コラボレーション ジャケット

■利用シーン

タウンユース、アウトドア、キャンプ、スポーツ、サッカー、トレーニング

■サイズ 3XL

着丈約:74cm

身幅約:73cm

肩幅約: cmラグラン

袖丈約:85cm

ラグランの仕様で肩の張りストレスがないです。

素人採寸の為、目安で考えてください。

■素材

本体 ナイロン100%

裏地、メッシュ地:ポリエステル100%

■カラー

ブラック、ブルー、レッド、ホワイト

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

季節感···春、秋、冬

ご質問などお気軽にコメントお待ちしておりますm(_ _)m

⭐️他アウターなども出品しておりますので、

チェック頂けたら見比べられるかと思います。

#hmmhitemアウター

下記ブランドお好きな方におすすめです。

ザ・ノースフェイス(THE NORTH FACE)パタゴニア(Patagonia)ナイキ ACG(NIKE ACG)コロンビア(Columbia)チャンピオン(Champion) チャムス(CHUMS)

カブー(KAVU)エルエルビーン(L.L.Bean)

ケルティ(KELTY)カーハート(Carhartt)

ポロラルフローレン(Polo Ralph Lauren)

バラクータ(BARACUTA) アヴィレックス(AVIREX) ショット(Schott) ディーゼル(DIESEL) ベンデイビス(BEN DAVIS)

ビームス(BEAMS) ナノユニバース(nano・universe) ナンガ(NANGA)

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ジョーダンブランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

