【冬バーゲン★】 新品　ノースフェイス　ヌプシ　ダウンベスト　Mサイズ ダウンベスト

ノースフェイスヌプシダウンベスト^_^

ペアコーデの予定が,サイズ不一致の為出品します。

一度試着のみしてます。ご理解いただける方宜しくお願いします。

軽くて暖かいので男女問わず‼︎

まだまだ肌寒いこの季節に一枚あると便利です。

サイズ:M

身幅60cm×肩幅46.5cm×着丈68cm

【表地】リップストップナイロン100%(DWR撥水加工)

【裏地】 ポリエステル100%

【インナー】85%グースダウン(700フィルパワー)

1992年エクスペディション向けに開発し、1996年にリリースされたレトロモデルの復刻版です。

高品質の700フィルパワーのグースダウンで、日本企画のヌプシベストよりハイレベル。

裾に付いたドローコードで寒気をシャットアウト。

立ち襟にはフードが収納されており急な天候変化にも対応可能。

アウトドアからストリートまで幅広く使える永遠の定番ダウンベストです。

【注意】

※こちらはUSA企画の為、日本企画のヌプシベストより1〜2サイズ程大きめに出来ています。

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ノースフェイスヌプシダウンベスト^_^ペアコーデの予定が,サイズ不一致の為出品します。一度試着のみしてます。ご理解いただける方宜しくお願いします。軽くて暖かいので男女問わず‼︎まだまだ肌寒いこの季節に一枚あると便利です。サイズ:M 身幅60cm×肩幅46.5cm×着丈68cm【表地】リップストップナイロン100%(DWR撥水加工)【裏地】 ポリエステル100%【インナー】85%グースダウン(700フィルパワー)1992年エクスペディション向けに開発し、1996年にリリースされたレトロモデルの復刻版です。高品質の700フィルパワーのグースダウンで、日本企画のヌプシベストよりハイレベル。裾に付いたドローコードで寒気をシャットアウト。立ち襟にはフードが収納されており急な天候変化にも対応可能。アウトドアからストリートまで幅広く使える永遠の定番ダウンベストです。【注意】※こちらはUSA企画の為、日本企画のヌプシベストより1〜2サイズ程大きめに出来ています。カラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント季節感···春、秋、冬

