・ ♦️即購入OKです♦️

数ある商品の中から

ご覧頂きありがとうございます。

以下に表記している動作確認内容はあくまでも出品時に確認した内容を記載したものです。

動作を保証するものではありません。

到着後必ずしも同じ状態で使用できる保証はありません。

●商品説明

革ジャン

Gerry Cosby ジェリーコスビー

ロゴ入り革スタジャン

メンズ

●平置きサイズは素人採寸になります。

ご了承願います。

表示サイズ M

平置きサイズ

肩幅: --cm肩がわからないタイプなので不明

身幅: 60cm

着丈: 65cm

他の古着も出品していますので、

よろしければご覧下さい

↓

#miho_fashion

◎ その他状態などは写真で

確認お願いいたします

全ての機能・状態を記載出来ませんので、

商品 状態説明は参考程度にして下さい。

写真と商品説明に疑義があった場合は

現物を優先いたします。

◯発送方法

◎主にコンビニ持ち込み、ポスト投函で発送

します。アプリに反映されるまで少し時間が

かかります。

◎らくらくメルカリ便←→ゆうゆうメルカ便

に変更する場合があります。

◯注意事項

◎プロフィールをお読みになってからご購入

お願いいたします。

◎完璧な商品をお望みの方は購入しないで下

さい。

◎商談中でも先に購入された方が優先です。

専用の場合はなるべく専用の方の購入

お願いします。

◎直接受け渡しの記載のないものは、

直接受け渡しはしていません。

◯商品状態

◎状態は個人的主観 目視になります。

◎新品未使用品は自宅保管品になります。

◎未使用品は動作確認などしていません。

◎長期保管品は新品でも汚れなどが有る事

御座います。

◯その他

◎質問など御座いましたらわかる範囲で返答

いたします。

◎ご値引きなどできる範囲で柔軟にさせてい

ただきます。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

