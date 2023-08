For overseas customers

You can purchase my items from buyee.

See my profile for access

こちらの商品はお値下げ対象外とさせて頂きます。

【管理番号】 0118

【メーカー】萬代屋 BC BANDAI 旧バンダイ 赤箱

【商品名】ブリキ ミニチュア自動車ミニカー

【車種】BUICK Century Sedan

【動作方式】フリクション

【当店管理コード】0412055

【製造国】日本製 Made in JAPAN 日本 ジャパン

萬代屋【ビュイック センチュリー セダン緑】tinブリキtoy car箱はワゴン

I am an antique toy collector.

I am selling part of my collection.

This is a genuine vintage tin car.

Not a replica.

Please refer to the image for the condition.

■■商品説明■■

コレクション整理の為

ブリキ玩具、今後多数出品させて頂きます。

復刻品(レプリカ)等ではありません。

当時物オリジナルの商品です。

箱はワゴンですが本体はセダンとなります。

■■商品状態■■

お送りするのは画像の現物です。

飾っていた物ですので汚れダメージ等有ります。

年代物となりますので

状態等画像をご参照下さい。

■■送料込の値段です■■

発送方法や配送業者はご指定頂けません。

佐川急便にて発送を予定しています。

一部地域(沖縄県、北海道、離島)の方は

その他の配送方法(定形外郵便等)での対応となります。

■■当方の全出品リスト■■

#merci3939 をタップ、又は merci3939 で検索

■■ブリキ商品出品リスト■■

#merci3939tintoy

ジャンル(ミニカー)...車

グッズ種類...国産メーカー

素材...金属

スケール...その他スケール

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

