——RUN2ME——

2019年ミラノで生まれた新星若手ブランドです❗️おしゃれ大国のイタリアでトレンドなデザインをリーズナブルに展開しております。日本国内未上陸。

下記リンクから他のスニーカーもご覧頂けます。

→ #MUUU↑↑ ←

必ずプロフィールはお読みくださいませಠ_ಠ

✅サイズ

---表記---36

単位cm✍️

①アウトソール➡️25

❷インソール➡️24

③アウトソール横最大幅➡️9.2

④インソール横最大幅➡️8.2

✅状態

箱はダメージあります。写真3,5,6枚目かかと部分に汚れ有。写真にてご確認ください。スニカー検品の為に紐は一度取り外しをしております。

箱ダメージ有ります

寒暖差のない一定温度湿度部屋にて大事に保管しております。ペット喫煙無し。

☑️参考価格

27500円程度

→サイズ表記

⚠️トラブルを防ぐために、アウトソール等の寸法も載せております‼️

初めてのブランドを購入される方は表記のサイズのみではなく、お持ちのスニーカーを参考にして頂くことをおすすめ致します‼️サイズ選びご相談くださいませ。

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください(_ _)

→配送方法

☑️匿名配送もできる「らくらくメルカリ便」ですので女性の方でも安心してご利用いただけます。

☑️送料は「全て無料」です。

☑️「スピード配送」を心掛けてております。

ヤマト便の営業所にて発送しており、配送のご希望時間帯がございましたらお申し付けください。

→最後までご覧頂きありがとうございました

2★STAR/ATLANTICS STARS/AT.P.CO/PHILIPE MODEL/KENZO/P448/AMA BRAND/QUATTROBARRADODICI /EXIBIT/STOKTON/VORTA/RUN2ME/ CARUSONE NAPOLI/STELLA MCCARTNEY/DIADRA

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

