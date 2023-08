【メール便送料無料対応可】 アディダス STAN SMITH 29.0 スニーカー

希少 天然皮革 アディダス adidas スタンスミス STAN SMITH [FY1591] US11 JP29.0 ホワイト 白

2020年製 国内正規品 高橋理子コラボモデル

[サイズ] US 11 JP 29.0センチ

新品未使用

国内正規品タグ付き

外箱はありません。

プチプチに包み、簡易包装にて発送致します。

[商品説明]

アディダスは2021年よりサスティナブル対応のため、スタンスミス天然皮革使用モデルの製造をやめてしまいました。

スニーカーフリークでなくとも、スタンスミスの味である天然皮革が自分の足に馴染む感覚や、革のエイジングが楽しめなくなるのは非常に残念で仕方ありません。

こちらの商品は2021年6月11日発売のアーティスト高橋理子コラボレーションモデルとなります。発売はサスティナブル宣言後になりますので、本来なら合成皮革・リサイクル素材採用モデルであるはずです。この商品は天然皮革・リサイクル素材不使用モデルです。

ソリッドで力強いグラフィックは、円のみ(青海波)で構成されアッパーレザーシュータンにキッチリとエンボス加工されており、表面加工を施された天然皮革ですので、アッパーは若干硬めです。

他人と差をつけたい方、スタンスミスのデザインがお気に入りで、変化をつけたい方にお勧めです。

また日本を強く意識された、青海波を大胆で美しいグラフィックとして採用したアーティストコラボモデルです。飛鳥時代より青海波は縁起が良い柄だとされ、幸運をもたらす意味もある、ありがたいデザインです。

天然皮革モデルは既に製造を終了してますので、今後希少性が増す事が予想されます。

現行の合成皮革モデルでは絶対に出せない質感です。

43892306

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

