特別オファー 61-M DESCENDANTD / SHIRT LS HERRINGBONE ミリタリージャケット

こちらはコットンヘリンボーン生地を使用したミリタリーシャツ。

素材を活かしたピスネームのみのシンプルなデザインで、

スッキリとした着丈でモダンなテイストに仕上がっています。

裾はスクエアカットとなっており、

ボタンを開けてジャケット感覚でもお使い頂けます。

オリーブドラブ size 2

着丈約69㎝

身幅約51㎝

肩幅約44㎝

袖丈約62㎝

目立つダメージございません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディセンダント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

