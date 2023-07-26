半額SALE★ NIKE JORDAN1 ジェイバルビン スニーカー

撮影の為1度試着しましたが、すぐに暗所保管しています
エア ジョーダン 1 LOW x トラヴィス スコット 22.5cm
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29cm W NIKE DUNK LOW PRM ナイキ ダンクロー プレミアム
商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|未使用に近い
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撮影の為1度試着しましたが、すぐに暗所保管していますなのでソールの減りやキズ等もありません。質問、値段交渉受け付けます。NIKEナイキジョーダン1ジョーダン1ハイジョーダンハイカットジョーダン4ナイキジェイバルビンジェイバルビンジョーダンマルチカラー コムドットコムドット着用コムドットひゅうが
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|商品のサイズ
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