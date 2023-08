ご覧いただきありがとうございます。

No.31 JR225 EF66 碓氷峠 iikochan912157様専用

下記の内容をご確認ください。

商品説明

画像のエヌゲージ用の車まとめ売りとなります。

車輪が外れていたりなどはないですが傷汚れスレ等見られるものもあります。

画像のものが全てとなりますので画像参考にこれでも良いと言う方よろしくお願いします。

画像の様にある程度まとめて入れさせていただき、プチプチなどで傷まない様に発送致します。

発送方法

らくらくメルカリ便にて発送致します。

発送までに2、3日頂きますのでご了承の程よろしくお願いします。

即購入オッケーです。

全てのお取引が匿名での物になりますので、お互い安心です。

バラ売りは全ての商品考えておりませんのでよろしくお願いします。

何か質問あればコメントよろしくお願いします。

値下げなどの交渉中でも先に買われた方が優先になります!

管理番号21122201-05-②

TOMY トミーテック エヌゲージ用自動車セット TOMY TOMY TEC 大量 まとめ バスコレクション Nゲージ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

