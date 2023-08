可愛いハートモチーフのリングです。

可愛いハートモチーフのリングです。0.267ct、無色のテリのあるハートシェイプのダイヤモンドを、更にダイヤモンドが取り巻きます。女性なら誰でも思い入れがあるモチーフのハート。かわいいハートも品質の良いダイヤモンドと18金の輝きで、上品なジュエリーに♪お手元から女性らしい魅力あふれるダイヤモンドリングです。鑑別書付天然ダイヤモンド:0.267ct天然ダイヤモンド:0.08ct 枠:K14ホワイトゴールドアーム幅:約1.5mmモチーフサイズ:約6.8×6.8mm重量:約1.7gリングサイズ:11号(サイズ直し無料) ┏☆┓ラッピング無料サービスしています♪┣╋┫プレゼント包装をご希望の場合は┗┻┛取引メッセージでお知らせください。★ご購入いただく際は、プロフィールもご覧ください。複数点おまとめ買いの場合は、ギリギリまでのお値引き頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。#amazing工房230600016#amazing工房#ダイアモンド#ダイア#4月誕生石#ハート

