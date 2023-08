ニューバランス M920CHRです。

ニューバランス M920CHRです。新品未使用。株式会社ニューバランスジャパン取り扱いの国内正規品です。モダンとクラシックの融合をテーマに開発されたM920は、Made in UK(メイドインUK)の新しい900番台シリーズである。920という数字は、2020年に登場した900番台ということが由来だという。「99X」シリーズの適度なボリューム感を継承しながらモダンに再構築されたアッパーを採用し、990V3のソールユニットを使用したデザインとなっている。こちらはチャコールをベースにグレー、ホワイトの配色でリリース。 アッパーは、上質なピッグスキンスウェード、メッシュ、合成素材で構築され、 ミッドソールに搭載されたENCAPが足を包括的にサポートし、快適な履き心地を提供してくれる一足に仕上がっている。【色】・・・グレー。フラッシュの関係で実物と画像では多少の色の濃薄が見られます。ご了承の上ご入札お願い致します。【サイズ】・・・27cm D。【状態】・・・新品未使用。保管時の軽度の擦れ、小傷が見られます。少し接着汚れが見られます。その為、インソール裏と箱にBスタンプがございます。問題はございませんがBグレード品となりますので、ご了承の上、ご入札お願い致します。他にも多数出品致しておりますので、宜しければご覧になって下さい。安値での出品ですのでこの機会に是非どうぞ!NEW BALANCE#M920CHR#アキレスM920CHR

