ご覧いただきありがとうございます。

最終値下げApple MacBook Pro 13インチ、2017ジャンク品



【商品情報】

NEC i7 4GB SSD 256GB

◆機種名: NEC VersaPro VH-3 PC-VKT12HZG3

◆容量: M.2 SSD 128GB 超高速ドライブを搭載

◆メモリ: 8GB

◆プロセッサ:Core i5 -7Y54 1.2GHz~ UP To 1.6Hz

◆OS:Win 10 Pro 64bit 、 Microsoft office Profesional Plus 2021 (日本語版)インストール済(ライセンス認証されたため、直ぐに使える)

◆グラフィック : Intel UHD Graphics 615

◆Display: 12.5インチ(解像度:1920×1080)

◆WEBカメラ :あり

◆Ports : USB3.0×2 /SDXC / HDMI×1

◆その他: LAN 有、 無線LAN 、Bluetooth内蔵

◆バッテリー:良好

◆本体重量: 約912g

【商品状態】

◆各種ボタン操作・キーボード操作・Wi-Fi接続・スピーカー・カメラ撮影など確認済、特に問題ありません。

◆起動確認済み、リセット済み、充電確認済み

◆水没なし、液晶に黒つぶなし、液晶表示ムラ・焼けなし、2か所の小さめシミあり(見にくい程度)

◆全体的には、擦り傷などはあるものの、比較的には状態の良い中古品となります。

◆商品は画像の物で全てです。写真では写しきれない部分もございますのでご了承ください。

◆付属品:本体 + アダプターなし

【注意事項】

★落札後24時間以内にご連絡またはご入金がない場合は落札者の都合にて削除させていただきますのでご了承ください。

★バッテリーは消耗品の為、残りの使用可能時間については補償対象となりません。

★商品説明/画像と相違がある場合、画像の基準になります。

★日本語理解できない外国人の方はご遠慮ください。

★中古品ということをご理解いただいた上でご使用いただける方のご入札をお願いいたします。

【発送】

★ゆうパック 80サイズ。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 傷や汚れあり

