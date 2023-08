⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️

☆超希少・高級品・レア☆バーバリー☆ビックロゴ☆パーカー☆

#古着屋KenKen

木梨サイクルビッグジップパーカーです。1~2回の着用で未使用に近い美品です。



Vetements アナーキー Anarchy パーカー hoodie

✅はじめに

村上隆 ComplexCon Los Angeles Flower

◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」を実施中!!

palace oakley



【極美品】【即完売】ステューシー グレー STUSSY パーカー #23Y142

◎全商品「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

Supreme 21ss KAWS Chalk Logo Hooded



アディダス オリジナルス 希少 チェック柄 パーカー トレーナー ジャージ

◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

希少 FR2月限定 丑年限定 パーカー 新品未開封

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

1970’s 単色タグ バックプリント! リバースウィーブ スウェットパーカー



A BATHING APE BAPE エイプ クラシック スウェットパーカー

◎古着屋KenKenでは、フルジョやフルダンが好きな、90s、ビッグサイズ、ゆるだぼ、ストリート、スポーツMIXなどのアイテムを多数出品しています。

A BATHING APE アベイシングエイプ パーカー



stussyパーカー 希少 花柄刺繍 フラワー 最終値下げ中 早い者勝ち

✅商品情報

大人気テックフリース NIKE XLsize 上下セット グレー 新品未使用

・ブランド:XLARGE エクストララージ

FR2 月桃 パーカー 沖縄限定カラー 【訳あり品】

・色柄:緑 グリーン

交響詩篇エウレカセブン x MxMxM アネモネ マジカルモッシュミスフィッツ

・サイズ表記:XL

クロムハーツ ダガージップパーカー ビンテージ Chrome Hearts

・素材:綿

チャンピオン リバースウィーブ パーカー 90's MADE IN USA

・状態:良品(目立った傷等なし)

ALL THE WAY pt PK パーカー



正規 18SS BURBERRY バーバリー ナイロン パーカー

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

ステイプル 鳩 カモフラ パーカー

着丈:72cm

[大人気] オフホワイト ジップパーカー 背面ビックプリント◎ 存在感◎

身幅:56cm

supreme シュプリーム パーカー L 刺繍ロゴ センターロゴ

肩幅:53cm

ANREALAGE オーバーサイズパーカー 19-20AW ZOOMパーカー

袖丈:61cm

ネイバーフッド タランチュラ パーカー

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

master mind × neighborhood コラボパーカー



X-LARGE FR2 パーカー

✅発送期間

jjjjound J80 パーカー スウェット BLACK ブラック XL

ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。

supreme パーカー motherfucker L

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。

RRL アノラックパーカー ラルフローレン ダブルアールエル



stussy ステューシー world tour hoodie

✅注意事項

【人気デザイン】STUSSY パーカー ロゴ刺繍 ホワイト 肉厚 大きめ M

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

完売品 STUSSY ビッグロゴ刺繍 スウェットパーカー ステューシー



ステューシー ジップパーカー

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

希少*ゴッドセレクションXXX*三浦翔平着用*パーカー



vaultroom × tokyovitamin HOODIE Lサイズ

✅さいごに

【入手困難!】SUPREME Metallic Logo Hooded Gray

古着屋KenKenの気になる全商品はこちらからチェック!!

ロエベ パーカー メンズ 美品



EXPANTION MURO エクスパンション パーカー 20th ムロ L

⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️

OY BULLET LOGO DOUBLE HOODIE ZIP

#古着屋KenKen

challenger×FTC パーカー



BlackEyePatch × Wasted youth フーディー

パーカー、スウェット、Tシャツ、ラガーシャツ、BDシャツ、ポロシャツ、ナイロンジャケット、マウンテンパーカーなど随時更新中‼︎

STONE ISLAND ストーンアイランド フルジップ スウェットパーカー



dreamteam x aside Chain Hooded Pullover

管理番号1857-0057-03481

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️ #古着屋KenKen✅はじめに◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」を実施中!!◎全商品「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◎古着屋KenKenでは、フルジョやフルダンが好きな、90s、ビッグサイズ、ゆるだぼ、ストリート、スポーツMIXなどのアイテムを多数出品しています。✅商品情報・ブランド:XLARGE エクストララージ ・色柄:緑 グリーン・サイズ表記:XL・素材:綿・状態:良品(目立った傷等なし)✅サイズ詳細 (平置き採寸)着丈:72cm身幅:56cm肩幅:53cm袖丈:61cm※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送期間ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。✅注意事項※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに古着屋KenKenの気になる全商品はこちらからチェック!! ⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️ #古着屋KenKenパーカー、スウェット、Tシャツ、ラガーシャツ、BDシャツ、ポロシャツ、ナイロンジャケット、マウンテンパーカーなど随時更新中‼︎管理番号1857-0057-03481

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Fear of God】FG Everyday フーディ グレー MA FEW GOOD KIDS AFGK パーカー フーディー グレー M 新品専用 矢沢永吉 ROC'N' ROLL HERO ★ 刺繍 ロゴ パーカー M【エンポリオアルマーニ】イーグル&ロゴパッチフーディー/Lサイズ♡匿名配送♡Takashi Murakami 村上隆 zingaro カイカイキキサプライヤー クロスチェーンエンブロイダリー ジップフーディーheaven by marc jacobs ダブルヘッドデビルフーディーシャツジャケット新品未使用 APE シャークパーカー マルチカラー L エイプ 激レア 大人気supreme akira パーカー Lサイズ