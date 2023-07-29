贈り物 reproduction garment of ストライプパンツ workers その他

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⚠️ 購入される方はプロフィールを必ず読んでください⚠️

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

使わなくなったので、出品します。試着程度の使用のみです。FARMERS TROUSERS STANDARD21aw定価：42,900円サイズ：2寸法：ウエスト：44cm総丈：104cm股上：37cm股下：67cmわたり幅：34cm裾周り：24cmカラー：ブルー ストライプ stacking stripe素材 cotton 58 % linen 42 %目に見える限りのほこりなどは取り除きますが、素人が行う点をご理解していただければと思います。また、圧縮して梱包しますのでご了承ください。⚠️ 購入される方はプロフィールを必ず読んでください⚠️

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

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