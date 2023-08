激レア商品です。9、10枚目に載せてありますが、スニダンでもほとんど出品されておらず、値段も18,000円〜,となっており、貴重な商品です。

[商品説明]

NBA屈指の2WAYプレーヤー PAUL GEORGE(ポール・ジョージ)のシグネイチャーシューズ新カラー!

PAUL GEORGE(ポール・ジョージ)のシグネイチャーシリーズ"PG"は本人だけではなく様々なNBAプレーヤーに着用されている。シリーズ最新作のPG5は動きやすいローカット仕様にNIKE(ナイキ)最先端の技術を詰め込んだプロダクトである。

そして今回、PG5からオリンピックの金メダルを彷彿とさせるカラーがデビューする。アメリカ代表バスケットボールチームのカラーであるネイビー、レッドをベースにゴールドのアクセントをつけた。

[状態]

着用回数5回ほど。大切に使っておりましたが、金欠であるため、出品しました。商品の状態は非常に良いです。気になる点は、バスケシューズとして使っていたため、インソールに毛玉が付いているところです。(8枚目参照)

中古品であるというご理解をお願い

質問、写真追加希望など、ご気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

