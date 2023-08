【商品】

【新品タグ付き】eimy istoire キャミワンピース チュールスタッズ

80s90s vintage インゲボルグ カネコイサオワンピース ピンクハウス

めるこ様専用



新品 ポロラルフローレン ロングワンピース

80s〜90sにカネコイサオが手掛けたピンクハウスの姉妹ブランドのインゲボルグ。

Her lip to / Anemone Ruffled Long Dress

今だに根強いファンが多く、中々市場にも出回らない希少なアイテムになります。

Mardi Mercredi MAXI DRESS V NECK STRIPE

アルファベット柄のデザイン☆

フェラガモ 素敵なワンピース

Iラインのストンとしたシルエットながら、裾のティアードデザインはヒラヒラと動きが出て素敵です♪

anuans ティアードカットワンピース



BLACK by RRR LONG shirt ONE PIECE

【素材】

ラインヴァンド フリンジニットワンピース

表地 ポリエステル100%

【美品】ピンクハウス 鈴蘭刺繍ドレスタブリエ

裏地 キュプラ100%

【美品】ピンクハウス 黒 いちごリース柄 ピンタック使い ワンピース



新品タグ無し/INGEBORG/花柄/ブラック/ベルト付き/ロングワンピース/ハ

【サイズ】

FRAY I.D Vネックジャンパースカート

肩幅:40

リネンリボンワンピース 大草直子さんコラボ ガリャルダガランテ

身幅脇下:49

【LEJA】美脚効果ハイウエストチュールレース切り替えドレスワンピース 結婚式

ウエスト:46

フレッドペリー ドット柄ワンピース

着丈:118

センソユニコt.b ロングワンピース



スナイデル ツイード ワンピース 一点物 サンプル シェリーメイ ディズニー

※ サイズは平置き採になります。多少の誤差がじる場合がございます。予めご了承下さい。

度詰天竺タックワンピース ネストローブ



nésessaire ネセセア ロングワンピース 38

【状態ランク】

Ermanno Scervino フラワーアプリケドレス

状態ランク…A

★ リバティ ワンピース ターバン付 新品未使用 ★



IRENE★Wave Form Dress★ ワンピース ドレス アイレネ

S…新品、未使用or未使用に近い

エキプモン Equipment シルク Jada ワンピース ロンハーマン

A…目立った傷や汚れなく美品

herlipto Floral Lace セットアップ ecru

AB…目立つ汚れなし 多少着用感あり

【GRACE CONTINENTAL】メッシュボタニカルワンピース 38

B…多少傷や汚れあり 着用感あり

むー様お取り置きameri vintage 切り替え切りっぱなしワンピース

C…傷や汚れあり

CELFORD♡プリーツ ワンピース

D…全体的に状態が悪い

NOBLE マーメイドリブニットワンピース 新品未使用タグ付



TICCA ティッカ バンドカラー ロングシャツワンピース ピンクストライプ

【注意事項】

みーちゃん様 6月23日までお取り置き☆

慎重に検品はしておりますが、自宅保管 素人検品の為、小さなキズやシミなど見落としがある場合もございます。商品状態や色味におきましては出来る限り写真でお伝えしておりますが、携帯撮影の為、全て伝えきれない部分や、状態においては主観の違いなどもありますので不安な事は事前にコメント頂き、ご納得の上で慎重にご購入を願い致します。

R’S GOWN⭐︎ドレス&ボレロ

あくまで中古品になりますので新品の様な完璧な物をお求めの方はご購入をお控え下さい。

pinue ピヌエ シアーバックリボンワンピース ブラック 田久保かりん



snidel ボレロセットオパールドレス

PINKHOUSE

PAMEO POSE IPANEMA LONG DRESS Ⅱ

INGEBORG

スマイリーさま専用 ギャルリーヴィー リネン 麻 36 シャツワンピース 美品

ピンクハウス

タグ付き新品 Plage R’IAM 23SS フレアーワンピース リネン

インゲボルグ

新品◇Spick and Span リネンレーヨンマキシワンピース

カネコイサオ

のる様 ワンピース M白黒

ローラアシュレイ

新品☆ミカーレミカーレ ティアードワンピース

ワンダフルワールド

エムズグレィシー♥カタログ掲載ノースリーブワンピース42

高円寺

SALE ✧新品✧ Juemi マキシジャケット & パンツ セット

ビンテージ

こめ様専用Noela コットンマキシセットアップ

50s 60s 70s 80s 90s

美品 ヤエカ×ほぼ日 LDK ロングシャツワンピース ネイビー M

ガイジン

LIMI feu DoubleSatinAsymmeLowBelt

年代物 一点物

SOLOV DREAMY EYED DRESS グリーン マキシワンピース

vintage

Signs of Autumn Belted Dress

蚤の市

TED BAKER 花柄 ワンピース グレー ピンク

古着

Ameriドレス

東京スタイル

ピンクハウス、綿ローン、いちご

東京ソワール

lagunamoon ナローレースマキシワンピース ブルー

ヴィンテージ

美品 ミナペルホネン stellar リネンワンピース 刺繍 麻 38 ベージュ

グリモワール

タグ付 Ameri アメリ VINTAGE LIKE LACE DRESS M

サンタモニカ

新品タグ付き★アクシーズファム kawaii カトルオワジヨンジャンスカ

ロキエ

お値下げ⭐︎リネンのホワイトリネンドレス 新品未使用品

marte

furfur 完売 ハシゴレース シャツワンピース ブラック

レベッカブティック

snidel sustainable バリエプリントワンピース

昭和レトロ

【美品&匿名配送】HIROKO BIS ヒロコビス ロング ワンピース 黒赤 M

アメリカ古着 ヨーロッパ古着

新品 Tadashi shoji タダシショージ ネイビー レース ロングドレス

diane freis スーザンフレイス ダイアン フレイス susan freis アメリカ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インゲボルグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品】80s90s vintage インゲボルグ カネコイサオワンピース ピンクハウス 80s〜90sにカネコイサオが手掛けたピンクハウスの姉妹ブランドのインゲボルグ。今だに根強いファンが多く、中々市場にも出回らない希少なアイテムになります。アルファベット柄のデザイン☆Iラインのストンとしたシルエットながら、裾のティアードデザインはヒラヒラと動きが出て素敵です♪【素材】表地 ポリエステル100%裏地 キュプラ100%【サイズ】肩幅:40身幅脇下:49ウエスト:46着丈:118※ サイズは平置き採になります。多少の誤差がじる場合がございます。予めご了承下さい。【状態ランク】状態ランク…AS…新品、未使用or未使用に近いA…目立った傷や汚れなく美品AB…目立つ汚れなし 多少着用感あり B…多少傷や汚れあり 着用感ありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【注意事項】慎重に検品はしておりますが、自宅保管 素人検品の為、小さなキズやシミなど見落としがある場合もございます。商品状態や色味におきましては出来る限り写真でお伝えしておりますが、携帯撮影の為、全て伝えきれない部分や、状態においては主観の違いなどもありますので不安な事は事前にコメント頂き、ご納得の上で慎重にご購入を願い致します。あくまで中古品になりますので新品の様な完璧な物をお求めの方はご購入をお控え下さい。PINKHOUSEINGEBORGピンクハウスインゲボルグカネコイサオローラアシュレイワンダフルワールド 高円寺ビンテージ50s 60s 70s 80s 90sガイジン年代物 一点物vintage蚤の市古着東京スタイル東京ソワールヴィンテージグリモワールサンタモニカロキエmarteレベッカブティック昭和レトロアメリカ古着 ヨーロッパ古着diane freis スーザンフレイス ダイアン フレイス susan freis アメリカ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インゲボルグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

専用です。今期ワンピース45R インディゴブルー レース配色オーバーサイズコートドレス(フリー)サヤカデイビス sayaka davis サマードレス ワンピース サイズ2新品タグ付き マリハ 花園のドレス ロングワンピース マキシ丈 ブラウン 36ワンピースコート rford.deadfashionBLANK basque パールボタンデニムワンピース インディゴ新品✨アメリ ストライプシアーニット セットアップ タンクトップ スカート39f22 フォクシー ノースリーブワンピース ニットワンピース メッシュ 40ANAYI アナイ ワンピース【最安値】piping lace switching dress【即完商品】