おすすめネット 藤原樹 アクリルスタンド セット ミュージシャン

藤原樹 アクリルスタンド セット売りになります。

中身を確認する為に開封済みのものもありますが、組み立て等はしておりません。

内容

・オンラインブース カレンダーアクスタ ×2

・オンラインブース カレンダーアクスタ×1

・ETERNAL 第1弾 ×2

・ETERNAL 第2弾 ×3

・ETERNAL 第3弾 ×2

突如出品をやめる可能性もございますので、お求めの方はお早めにご購入下さい。

人気グループ···THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)

THE RAMPAGE LDH 川村壱馬 吉野北人 藤原樹 RIKU 青山陸 長谷川慎 山本彰吾 岩谷翔吾 武知海青 陣 LIKIYA 神谷健太 与那嶺瑠唯 後藤拓磨 鈴木昂秀 龍ランペ オンラインブース オンライン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

