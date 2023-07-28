半額SALE★ マイケルコース バッグ（ショルダーバッグ）❤︎斜め掛けバッグ❤︎ブラック ショルダーバッグ

MICHAEL CORS/マイケルコース

ジミーチュウ ハンドバッグ ショルダーバッグ ポーチ 3点

ブラックの斜め掛けショルダーバッグです。使いやすいサイズでした♪

新品同様 FURLA ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー



【正規品】コーチ ショルダーバッグ【中古】

◉状態：数回使用しているためゴールド金具にの一部に傷があります。目立つ汚れや擦れもなく全体的に美品です。

【美品✨】トリーバーチ マックグロー ショルダーバッグ ロゴ シボ革 ネイビー

※使用品にご理解のある方、ご購入を宜しくお願い致します。

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◉カラー：ブラック 黒

☆ロココ様専用☆レア品 美品 定価約6.5万 シーバイクロエ ショルダーバッグ

◉サイズ約：

ルイヴィトン モノグラム マルチカラー リフト ショルダーバッグ M40056

・縦17 ㎝

YSL ルル パファー （スモール/キルティングラムスキン）

・横幅22-28.5（下部-上部） ㎝

【美品】ルイヴィトン モノグラム リポーター PM ショルダーバッグ

・マチ10㎝

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・ストラップ長さ114㎝〜124㎝

ロエベ アナグラム 160周年記念 ショルダーバッグ

◉素材：本革 レザー

ケイタマルヤマ KEITA MARUYAMA 2way ショルダーバッグ レザー

◉仕様：

トラペーズ(CELINE)のバッグ

・ファスナー開閉

COACH コーチ 財布 長財布 ショルダーバッグ

・内側ポケット/ファスナー×1

【新品未使用】完売品 COACH コーチ カフェ・ファセット ショルダーバッグ

・ショルダー取外し可

ロエベ アナグラムTポーチ

◉付属：ショルダーストラップ（取外し可能）

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◆発送方法◆

美品 ケイトスペード バケツ型の巾着式2wayバック WKRU6523

型崩れの起こらないように発送いたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

ゲラルディーニショルダーバッグ



ヘルツ カルテラミニ3wayバッグ

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TORY BURCH SMALL ADJUSTABLESHOULDERBAG

✳︎ご注意✳︎

zattu ショルダー/ハンドバッグ

新規の方は購入不可✖️

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即支払いできる方のみ⭕️

レディース、ルイ・ヴィトン、アマゾン、モノグラムショルダーバッグ、TH0073

プロフィールを必ずお読みください。

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その上で即購入は大丈夫です。

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宜しくお願い致します(*´∀｀*)

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カラー···ブラック

希少デザイン バーバリー ショルダーバッグ ビンテージ ノバチェック ロック式

柄・デザイン···無地

ルイヴィトン ポンティユpmアンプラント

素材···本革

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MICHAEL CORS/マイケルコースブラックの斜め掛けショルダーバッグです。使いやすいサイズでした♪◉状態：数回使用しているためゴールド金具にの一部に傷があります。目立つ汚れや擦れもなく全体的に美品です。※使用品にご理解のある方、ご購入を宜しくお願い致します。◉カラー：ブラック 黒◉サイズ約：・縦17 ㎝・横幅22-28.5（下部-上部） ㎝・マチ10㎝・ストラップ長さ114㎝〜124㎝◉素材：本革 レザー◉仕様：・ファスナー開閉・内側ポケット/ファスナー×1・ショルダー取外し可◉付属：ショルダーストラップ（取外し可能）◆発送方法◆型崩れの起こらないように発送いたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊✳︎ご注意✳︎新規の方は購入不可✖️即支払いできる方のみ⭕️プロフィールを必ずお読みください。その上で即購入は大丈夫です。宜しくお願い致します(*´∀｀*) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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