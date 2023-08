最新作 専用　　新品her lip to Paris Daisy Long Dress ロングワンピース

値下げ不可

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 新品、未使用

値下げ不可他のサイトにも出品してますので、急に削除可能性があります。ご了承ください。5周年 herlipto Paris Daisy Long Dressサイズ:Sカラー:navy紙タグなし試着のみ新品です。正規品です。ブランドタグはついてありますが、洗濯タグを外しました。跡もありません。実物の写真を確認ください。ハンガーなしで折り畳んで発送予定です。柄・デザイン···花柄袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋すり替え防止のため、返品交換はできません、ご了承ください。ハーリップトゥ 小嶋陽菜 こじはるエルメ house of hermesnidel スナイデル フレイアイディーミラオーウェン セルフォード dior

