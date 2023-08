カラー...グレー

袖丈...長袖

◎supreme パーカー

◎状態

数年前に購入し、数回着用しましたが特に目立った汚れなどございません♪

◎発送

ゆうゆうメルカリ便にて、匿名配送で送らせて頂きます

出来る限り早目の発送を心掛けますのでどうぞよろしくお願い致します。

※ご質問などお気軽にコメントくださいませ♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

