○アイテム

現行のボックスタグ

KEBOZ

スプレーで描かれたようなビッグロゴをあしらったプルオーバーパーカ

ライブハウスの壁やストリートの壁面に描かれていているグラフィティとブランドロゴを融合させたアートワークでございます

色鮮やかなスプレーカラーが程良いアクセントを生み出します

※こちらの製品は柄の出方が一点一点異なりますゆえ、予めご了承くださいませ

○サイズ

サイズ

M相当

肩幅48cm

身幅50cm

袖丈60cm

着丈60cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れはありません。

○カラー

写真参考

○素材

コットン100%

写真参考

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

【フォロー割】

フォロー割は『購入手続き』を押す前に、声を掛けて下さい。

商品価格 〜2999円→100円割引

商品価格 3000〜4999円→200円割引

商品価格 5000〜9999円→300円割引

【まとめ買い割】

まとめて購入された場合は、さらにお値引きいたしますので、購入前にお声掛けください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

