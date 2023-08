定価¥61,600円

JULIUSユリウス 21SS フォールデッドバギーカーゴパンツ ガスマスク



【SIZE】2 (173くらい〜185cm履けます)

【COLOR】BEIGE

【素材】ポリエステル100%

【採寸】

ウエスト約39cm(調節可能)

股上約32cm

股下約70cm

わたり約23cm

裾幅約28

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ターク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価¥61,600円【SIZE】2 (173くらい〜185cm履けます)【COLOR】BEIGE【素材】ポリエステル100%【採寸】ウエスト約39cm(調節可能)股上約32cm股下約70cmわたり約23cm裾幅約28helmut langnamachekoyprojectmartine rose xander zhou kiko kostadinovallegemaglianoernest w bakerOmar Afridijacquemuswales bonnercharles jeffreybodeJOHN LAWRENCE SULLIVANstefan cookesacaikolorCOMME des GARCONSmaison margiela JIL SANDERDRIES VAN NOTTENtogamarnimaison martin margielaacneneedlessteinariesyokeraf simonsjiedasuger hillOUR's深水光太代官山Okikokostadinov namacheko yohji yamamoto Stefan CookeMASUpeter doUNUSEDAURALEE comolisacaikolorCOMME des GARCONSmaison margielathe sakakisakakisasquatchfabrixvisvimessayfacetasmteatorayaecaunfilneedlessteinsssteinyokeraf simonssunseajiedaganryuName.supremeTOGAdiscoveredMHLSUNSEADIGAWELoutlet

