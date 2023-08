北海道沖縄離島の方は事前にご相談ください

自分なりに弾きやすく調整済みです。

到着後自身で調整お願い致します。

梱包は社外ソフトケース 段ボール プチプラで梱包いたします。

あくまでも素人の私的な感想です。

間違い勘違いなどあるかもしれません。

美品綺麗などお求めの方は向きません。状態は写真ご確認下さい。

詳しくモデル名不明です

若干反りあったので調整しています

フレット少しバリあったので気にならない程度に調整しています。

音出し確認しました。

ネック細く弾きやすいです。

WHITEボディのプレシジョンベースは玉数少ないので貴重と思います。

JAZZ ベースにない音で楽しいです

念のためジャンク扱いにいたします。

自称ギターマニア クレーマー対策と思ってください。宜しくお願い致します。

発送は13日以降になります

商品の情報 ブランド バッカス 商品の状態 傷や汚れあり

