経典 century Epiphone E422T P90 フルアコ CASINO アコースティックギター

epiphone century E422T シンボディ フルアコです。

フルアコ構造ですが、薄型になります。

往年の名器エピフォン・センチュリーの復刻版です

新品で購入し、自宅のみで時々使用。

パッと見とても綺麗ですが、よく見ると細かい傷があります。※可能な限り写真に収めました。

アコギとエレキの中間のような、クラシカルな感じが魅力です。

エピフォンのソフトケース(紺色)付属。

フルアコースティック構造の薄型ボディにP-90ピックアップを1基搭載。

25.5インチスケール

木製ブリッジ

画像で確認・ご判断ください。

また、購入検討される方で、確認点がある場合は前もって質問等願います。

(「思っていたのと違った」等、購入後、商品発送後に申し出されても対応できない場合がありますので、無用なトラブルを避けるためにもご理解ください。)

カラー···ブラウン

サンバースト

ビンテージ風

オールド

木製ブリッジ

カジノ

CASINO

JAZZ

jazz

ブルース

種類···その他

商品の情報 ブランド エピフォン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

epiphone century E422T シンボディ フルアコです。フルアコ構造ですが、薄型になります。往年の名器エピフォン・センチュリーの復刻版です新品で購入し、自宅のみで時々使用。パッと見とても綺麗ですが、よく見ると細かい傷があります。※可能な限り写真に収めました。アコギとエレキの中間のような、クラシカルな感じが魅力です。エピフォンのソフトケース(紺色)付属。フルアコースティック構造の薄型ボディにP-90ピックアップを1基搭載。25.5インチスケール木製ブリッジ画像で確認・ご判断ください。また、購入検討される方で、確認点がある場合は前もって質問等願います。(「思っていたのと違った」等、購入後、商品発送後に申し出されても対応できない場合がありますので、無用なトラブルを避けるためにもご理解ください。)カラー···ブラウンサンバーストビンテージ風オールド木製ブリッジカジノCASINOJAZZjazzブルース種類···その他

