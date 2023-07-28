珍しい マイケルコース バッグ（ショルダーバッグ）❤︎斜め掛けバッグ❤︎ブラック ショルダーバッグ

MICHAEL CORS/マイケルコース

MARNI ソフトレザー ショルダーバッグ グリーン

ブラックの斜め掛けショルダーバッグです。使いやすいサイズでした♪

極美✨GUCCI ワンショルダーバッグ GG柄 デニムキャンバス ロゴプレート



【美品】FURLA フルラ レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック

◉状態：数回使用しているためゴールド金具にの一部に傷があります。目立つ汚れや擦れもなく全体的に美品です。

♪ 新品 アニエスベー アニエス・ベー 牛革 ショルダーバッグ トートバッグ

※使用品にご理解のある方、ご購入を宜しくお願い致します。

ショルダーバッグ D.KELLY

◉カラー：ブラック 黒

ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ヴィンテージ レディース 斜めがけ

◉サイズ約：

ルイヴィトン ポシェット フロランティーヌ モノグラム ウエストポーチ

・縦17 ㎝

イヴサンローラン ショルダーバッグ

・横幅22-28.5（下部-上部） ㎝

新品！PRADA プラダ ノベルティ ショルダーバッグ

・マチ10㎝

ヴァレンティノ ロックスタッズ グレインカーフスキン クロスボディポーチ

・ストラップ長さ114㎝〜124㎝

【タンスノーイ様専用】ヴィトンアンプラント サンシュルピスPM 紺M43742

◉素材：本革 レザー

イルビゾンテ IL BISONTE ショルダーバッグ

◉仕様：

MARNI マルニ TROPICALIA MICRO SHOULDER BAG

・ファスナー開閉

Hashi様専用！cfcl サコッシュ ショルダー ブラック

・内側ポケット/ファスナー×1

アタオ ATAO ショルダーバッグ 2way チヴィ グレージュ ゴールド金具

・ショルダー取外し可

【T-028c】Mulberry マルベリー ショルダーバッグ

◉付属：ショルダーストラップ（取外し可能）

美品 TOCCA ショルダーバッグ ピンク 金具 ミニショルダー



トリーバーチ THEA セルフォン クロスボディ ミニショルダーバッグ 茶

◆発送方法◆

セリーヌ トリオ ラージ ショルダーバッグ ボルドー レザー 斜め掛け

型崩れの起こらないように発送いたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

Dakota バッグ ポケットサーモボトル付き



未使用品に近い 正規品 マークジェイコブス 人気バッグ

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フェンディ FENDI ショルダーバッグ

✳︎ご注意✳︎

新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド EMMA ミニショルダーバッグ

新規の方は購入不可✖️

ルイヴィトン ショルダ－バッグ

即支払いできる方のみ⭕️

ケイトスペード デニム ショルダーバッグ

プロフィールを必ずお読みください。

『HIGH-CLASS』ハイクラス GMエブリン ショルダーバック / ホワイト

その上で即購入は大丈夫です。

美品✨マークジェイコブス ショルダーバッグ シャッター カメラバッグ レザー

宜しくお願い致します(*´∀｀*)

プラダ ショルダーバッグ 斜め掛けショルダー ポシェット ナイロン レザー 黒

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MICHAEL KORS トップジップ トートバッグ - MKシグネチャー



Lemaire クロワッサン ショルダーバッグ

カラー···ブラック

Ch!iii（チー）ワイドベルトボストン 2WAYバッグ

柄・デザイン···無地

銀座かねまつ バッグ

素材···本革

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MICHAEL CORS/マイケルコースブラックの斜め掛けショルダーバッグです。使いやすいサイズでした♪◉状態：数回使用しているためゴールド金具にの一部に傷があります。目立つ汚れや擦れもなく全体的に美品です。※使用品にご理解のある方、ご購入を宜しくお願い致します。◉カラー：ブラック 黒◉サイズ約：・縦17 ㎝・横幅22-28.5（下部-上部） ㎝・マチ10㎝・ストラップ長さ114㎝〜124㎝◉素材：本革 レザー◉仕様：・ファスナー開閉・内側ポケット/ファスナー×1・ショルダー取外し可◉付属：ショルダーストラップ（取外し可能）◆発送方法◆型崩れの起こらないように発送いたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊✳︎ご注意✳︎新規の方は購入不可✖️即支払いできる方のみ⭕️プロフィールを必ずお読みください。その上で即購入は大丈夫です。宜しくお願い致します(*´∀｀*) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コーチ バッグ coachステラマッカートニー ファラベラ タイニー トートバッグ ブラック☆etohero様専用☆使用数日のみ 美品 フルラ ジェニュインレザー レアーレトリーバーチ ウエストバック ションダーバック【美品】ayakawasaki drawstring bag 〈Latte〉コーチ アンディ クロスボディかおちゃん様専用セリーヌ ショルダーバッグ トリオンフ ゴールド金具 カーフレザプラダ ショルダーバッグ カメラバッグ アマゾン型 ナイロン 三角プレート 黒シャネル ラグジュアリーシリーズ ショルダーバッグ☆CHANEL☆シャネル☆ヴィンテージ☆チェーンウォレットショルダーバック☆