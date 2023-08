この度は閲覧いただきありがとうございます!!

クリーブランド ウェッジ 48 RTX ZIP CORE



主に中古商品を取り扱っております^ ^

誠意ある取引をさせて頂きますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します。

★全国送料無料です★

★タバコ吸いません、ペットいません★

中古のメンズレディースアイアンになります。

一流メーカーテーラーメイド!!

名器ロケットブレイズの6本セットです^ ^

打感も良く、初心者さんでも安心してお使い頂けます。

ゴルフをこれから始める方にはもちろん、中級者、上級者になってもずっと使えるクラブですので是非ご検討下さい^ ^

その他メンズ用のゴルフセットやアイアン、キャディバッグなどを販売しておりますので、気になる方はどうぞよろしくお願いします^ ^

↓

#Nuメンズゴルフの部屋

【メーカー】

TaylorMade

テーラーメイド

【モデル】

ROCKET BLADEZ

ロケットブレイズ

【セット内容】

5〜9.P

6本セットです。

【シャフト】

純正スチールシャフト

KBS C-TAPER 80

【フレックス】

S

【グリップ】

NO1製

【性別】

メンズ

【利き腕】

右利き用

【状態】

写真をご確認お願いします。

ゴルフクラブは中古品のため、やや使用感はございますが、ヘッドもフェースも比較的綺麗な状態です。

※8番アイアンのソケットにやや欠けがあるため、ビニールテープで補強しております。

使用には問題ありませんのでご安心ください。

(写真7枚目参照)

グリップも目立つ裂けやベタつきなども無いのですぐにお使い頂けます。

扱いやすいクラブですので、どれを買っていいか分からない方は是非ご検討下さい^ ^

何か気になるところがあればトラブル防止のため購入前に質問していただけると幸いです。

●中古商品に関しては、全ての商品を丁寧にアルコール除菌と清掃を行なっております。

●ゴルフセットに関しましては、ヤマト運輸のゴルフ宅急便にて迅速に発送致しますのでご安心下さい。

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

