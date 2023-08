【超目玉】 【商談中】③任天堂 NINTENDO64 振動パック 家庭用ゲーム本体

ニンテンドー64の振動パックです。

・64 振動パック 1個

(NUS-013)

問題無く認識致しました。

※スマブラにて動作確認

※一度で認識しない場合は何度か抜き差しして下さい

下記は主な対応ソフトです。

※一部です

スーパーマリオ64(振動パック対応Ver.)

ウェーブレース64(振動パック対応Ver.)

スターフォックス64

ゴールデンアイ007

ゼルダの伝説 時のオカリナ/ムジュラの仮面

ニンテンドウオールスター!

大乱闘スマッシュブラザーズ

エキサイトバイク64

F-ZERO X

カスタムロボV2

ドンキーコング64

ディディーコングレーシング

罪と罰 地球の継承者

星のカービィ64

ヨッシーストーリー

マリオテニス64

マリオパーティ1/2/3

1080° スノーボーディング

スノボキッズ/超

ワイルドチョッパーズ

ぷよぷよSUN64

ぷよぷよ〜ん パーティー

電車でGO! 64

ボンバーマンヒーロー ミリアン王女を救え!

DOOM64

SD飛龍の拳伝説

飛龍の拳ツイン

バーチャル・プロレスリング64

NBA IN THE ZONE2 /'98

カメレオンツイスト1/2

超空間ナイター プロ野球キング2

マルチレーシングチャンピオンシップ

トップギアラリー1/2

がんばれゴエモン~ネオ桃山幕府のおどり~

※ゴエモンインパクト戦のみ

外装のキズ汚れ擦れ変色など少なめです。

端子は清掃し、接点復活剤を薄く塗布しております。

発送は定形外郵便(追跡・補償無し)を

予定しております。

郵便ポストに入らないサイズの為、

郵便局窓口よりの発送となり、

発送まで3〜5日頂きます。

追加送料250円にてゆうパケットプラス(追跡あり)

に変更可能です。

こちらは2〜3日以内の発送予定です。

ゆうパケットプラスはスペースに余裕があるので、

振動パックでしたら10個ほど同梱が可能です。

ご希望の場合にはコメント欄よりご相談下さい。

経年による内部機械の劣化具合は不明です。

保証無しジャンク品としてお考え下さい。

中古品・ジャンク品にご理解ある方のご購入を

宜しくお願い致します。

☆下記のタグより、当方の出品商品を

ジャンル別にご覧頂けます。

#かずぅ断捨離※ゲーム機器

#かずぅ断捨離※ニンテンドー64

商品の情報 ブランド ニンテンドー64 商品の状態 目立った傷や汚れなし

