スマートなウェリントンシェイプモデル

テンプルサイドのTアイコンが立体的で洗練された印象

クリングスノーズパット採用でお顔に合わせた細かな調整が可能

ブルーライトカットレンズ搭載でそのままの状態でご使用いただけます

□ブランド

TOM FORD ~トムフォード~

2005年にグッチとイヴ サンローランのデザイナーを務めたトム・フォードによって設立された世界を代表するラグジュアリーブランド

洗練されたモダンなアイウェアの数々は海外セレブやハリウッドスター、国内芸能人など様々な有名人が愛用している

□商品説明

【仕様】

ブランド:TOM FORD / トムフォード

モ デ ル:TF5594-D-B

フィット:アジアンフィット

カ ラ ー:056 / デミブラウン

レ ン ズ:ブルーライトカットレンズ

生 産 国:イタリア

【サイズ】

レンズ幅 :52mm

レンズ縦 :39mm

ブリッジ幅:19mm

テンプル長:145mm

【付属品】

メガネケース

クロス

ペーパー

外箱

(画像に写っているものすべて)

□注意事項

・本商品は並行輸入品となりますので国内で有効な保証書は付属いたしません

・海外輸入品ですので外箱や付属品にダメージがある場合がございます

・製造由来の痕跡や微細な擦れ、キズなどはご容赦ください

・新品につきテンプル(耳掛け部)未調整ですので眼鏡店様にてフィッティング調整をお願い致します

・フレームは新品でも素材特性により歪みが発生している場合がありますので気になる方は眼鏡店様にて調整をお願い致します

・新品ですが検品の為、一度開封しておりますのでご了承ください

・不明な点などございましたらお気軽にご質問ください

S/N:SM6000467185

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 新品、未使用

