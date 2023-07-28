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高い品質 オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き 事務机/学習机

商品の説明

イトーキのオフィスデスク平机です。当方、中古で購入後1年間使用し、事業拡大のため移転に伴いの出品を致します。コーヒーの汚れなどがあります。現状にご理解いただいた方のみご購入いただきますようお願い申し上げます。
XYL キシル　デスクラック60

【ブラウン】パソコンデスクL字120cm2段ラック付 デスク木製 ミシン台書斎机
横100cm×奥行70cm×高さ70cm
木製　勉強机　学習机　子供　大人　引き出し

フリーテーブル120×60（ホワイト）学習机ワークデスクパソコンデスク机
特徴...引き出しあり
オカムラ学習机
利用人数...1人向け

イトーキ学習机　本体

商品の情報

ブランドイトーキ
商品の状態傷や汚れあり

美品　デスク　チェア

デスクワゴンセット(サーヤ DBR)

① 新品 アンティーク調 デスク 書斎 カフェ 勉強机 机 学習机 事務机 木製

G-PLAN ジープラン /Fresco フレスコ　長机

昭和レトロ　アンティークデスク

引き出し付きパソコンデスク、木製学習テーブル設置簡単収納簡単
イトーキのオフィスデスク平机です。当方、中古で購入後1年間使用し、事業拡大のため移転に伴いの出品を致します。コーヒーの汚れなどがあります。現状にご理解いただいた方のみご購入いただきますようお願い申し上げます。横100cm×奥行70cm×高さ70cm特徴...引き出しあり利用人数...1人向け

商品の情報

ブランドイトーキ
商品の状態傷や汚れあり

高い品質 オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き 事務机/学習机

9分钟前

高い品質 オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き 事務机/学習机

¥11,820 ¥10,047

(税込) 送料込み
7
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出品者

d014e28dece65

 1492

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コメント (7)

d014e28dece65
高い品質 オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き 事務机/学習机 高い品質 オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き 事務机/学習机

【日本製】プラス スチールデスクSH2 平机 引き出し 幅1000×奥行700×高さ700/720mm オフィスデスク 事務机

【日本製】プラス スチールデスクSH2 平机 引き出し 幅1000×奥行700×高さ700/720mm オフィスデスク 事務机


並行輸入品] オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き primerealestate.rs

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楽天市場】【法人様限定】【日本製】プラス スチールデスクSH2

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プラス 組立式スチールOAデスクシステム 平机 引出し付き ホワイト 幅1600×奥行700×高さ700mm RY-167H WH 1台（3梱包）

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プラス スチールOAデスク フラットライン 平机 引出し付き 天板：メープル/脚：ホワイト 幅1800×奥行600×高さ700mm 1台（3梱包）

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プラス 組立式スチールOAデスクシステム 平机 引出し付き ホワイト 幅1600×奥行700×高さ700mm RY-167H WH 1台（3梱包）

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【日本製】プラス スチールデスクSH2 平机 引き出し 幅1200×奥行600×高さ700/720mm オフィスデスク 事務机

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