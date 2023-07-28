高い品質 オフィスデスク 平机 引き出し2つ付き 事務机/学習机

イトーキのオフィスデスク平机です。当方、中古で購入後1年間使用し、事業拡大のため移転に伴いの出品を致します。コーヒーの汚れなどがあります。現状にご理解いただいた方のみご購入いただきますようお願い申し上げます。

XYL キシル デスクラック60



【ブラウン】パソコンデスクL字120cm2段ラック付 デスク木製 ミシン台書斎机

横100cm×奥行70cm×高さ70cm

木製 勉強机 学習机 子供 大人 引き出し



フリーテーブル120×60（ホワイト）学習机ワークデスクパソコンデスク机

特徴...引き出しあり

オカムラ学習机

利用人数...1人向け

商品の情報 ブランド イトーキ 商品の状態 傷や汚れあり

イトーキのオフィスデスク平机です。当方、中古で購入後1年間使用し、事業拡大のため移転に伴いの出品を致します。コーヒーの汚れなどがあります。現状にご理解いただいた方のみご購入いただきますようお願い申し上げます。横100cm×奥行70cm×高さ70cm特徴...引き出しあり利用人数...1人向け

商品の情報 ブランド イトーキ 商品の状態 傷や汚れあり

イトーキ学習机 本体美品 デスク チェアデスクワゴンセット(サーヤ DBR)① 新品 アンティーク調 デスク 書斎 カフェ 勉強机 机 学習机 事務机 木製G-PLAN ジープラン /Fresco フレスコ 長机昭和レトロ アンティークデスク引き出し付きパソコンデスク、木製学習テーブル設置簡単収納簡単