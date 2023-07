ビル・エバンス

Bill Evans /

『The Paris Concert edition two』

レーベル : ELEKTRA

規格番号 : 60311-1-E

【オリジナル盤・ステレオ】

オリジナル・カンパニースリーブ付き

(ランオフ刻印ーご参考)

SIDE1 : ST-EM-60311A-1 1-1 SRC(logo)

SIDE2 : ST-EM-60311B-1 1-1 SRC(logo)

*SRC(logo) : Specialty Records Corporation

(米国東部フィラデルフィア・一流プレス工場)

“ラスト・トリオの頂点と言われる最後の公式アルバム”

(生前のエヴァンスが承認した最後の公式アルバム)

盤 : 古いレコードなので薄いスレキズありますが、全体的に綺麗です。チリプツも少なく(小さく)気にならない程度だと思います。エヴァンス史上極めて貴重なコンサートの公式音源であり、素晴らしいサウンド・空気感等々を存分に堪能できる特別なオリジナル盤です。ラベルも綺麗です。

ジャケ : 白地ベースですが、経年によるヤケ等は僅かです。大切に扱っておりましたので、このオリジナル盤としては、とても綺麗な状態を保っています。オリジナルのカンパニースリーブも綺麗です。

とても大切にしてきたものですので、引き続き、大切にして頂ける方にご購入頂けると嬉しいです。

(盤・ジャケ・他ともに掲載写真をご参照ください)

上記状態説明については、あくまでも主観ですので、お気になされる方はご遠慮ください。

どうぞよろしくお願い致します。

23.8.4

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

