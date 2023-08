【SADE / シャーデー】 ブランドコンセプトは「Strange classic & Strange basic」。 自身が着用したいものを作りつつ硬派なものを邪道に昇華させることを目指している。

素材

表地:毛100% 裏地:キュプラ100%

生産国

日本

サイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈

2 44.5 53.5 78 65

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

素材···ウール

アウター形···シングル

季節感···春、夏、秋、冬

niceness ナイスネス auralee オーラリー comoli コモリ herill ヘリル yaeca ヤエカ graphpaper グラフペーパー ciota シオタ outil ウティ auberge オーベルジュ anatomica アナトミカ stein シュタイン neat ニート lechoppe レショップ le エルイーkaptain sunshine キャプテンサンシャイン sunkakke サンカッケー cantate カンタータ maatee&sons マーティーアンドサンズ porter classic ポータークラシック universal product ユニバーサルプロダクト still by hand スティルバイハンド engineered garments エンジニアードガーメンツ hender scheme エンダースキーマ class クラス pool by class A. PRESSE アプレッセ

AURALEE HERILL Studio Nicholson Maison Margiela Sacai Kolor Namacheko stein COMOLI SUNSEA Kudos Doublet alyx comme des garcons yohji yamamoto uru unused toga jil sander OAMC Graphpaper 菅田将暉 kink

商品の情報 商品のサイズ M ブランド キココスタディノフ 商品の状態 新品、未使用

【SADE / シャーデー】 ブランドコンセプトは「Strange classic & Strange basic」。 自身が着用したいものを作りつつ硬派なものを邪道に昇華させることを目指している。素材表地:毛100% 裏地:キュプラ100%生産国日本サイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈 2 44.5 53.5 78 65カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···ウールアウター形···シングル季節感···春、夏、秋、冬

