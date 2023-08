かわいい新作 【極美品】フォグリネンワーク　ゾエ　リネン100%グレンチェック柄ブラウスF シャツ/ブラウス(七分/長袖)

■商品説明(公式より引用)

フラットなラウンドカラーの七分袖丈のブラウス。

バックスタイルにはアクセントカラーのリボンがついていたり、

袖口がキュッとしているところなど、

クラシカルなムードが漂う 1 枚です。

ドロップショルダーになっていて、着心地はゆったり。

主役になるアイテムなので、シンプルにデニムやパンツと合わせて、

コーディネートしてください。

○ワンウォッシュ加工

○モデル身長162cm

*グレン---黒と白の格子柄の組み合わせ

size: フリーサイズ

寸法 : 着丈 65 × 胸囲 106 × 肩幅 57 × 袖丈 38 cm

linen 100%(普通地)

made in Lithuania

★試着のみの極美品です。

水通しや洗濯などもしておらず購入時のままの状態です。

■状態

新品未使用ですが、タグを取り外してしまったので【未使用に近い】で出品しております。

画像5〜10の現物画像をご確認いただきご判断ください。

※万が一見逃した汚れなどがあった場合、ご容赦いただける方のみご購入ください。

◆注意点◆

(以下をご了承くださる方のみご購入ください。)

・自宅保管の中古品です。

使用感のイメージ違いなどの理由でのご返品・クレームはお控えください。

・多少の採寸誤差を気にされる方はご購入をお控えください。

・写真や説明文をよくご覧頂きご納得の上でのご購入をお待ちしております。

細かな点が気になる方はご購入はご遠慮ください。

⭐︎他にもルイヴィトン、バーバリー、シャネル、エルメス、フォクシー、ラルフローレンなどの洋服や靴、バッグなどを出品しています。

⭐︎同時購入でおまとめ値引きを致します。

※プロフィールをお読みいただき、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。

色···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

素材···リネン(麻)

テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォグリネンワーク 商品の状態 未使用に近い

