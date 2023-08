以前お譲りして頂いたのですが、着用する機会が無くなってしまって保管してきました。

以前お譲りして頂いたのですが、着用する機会が無くなってしまって保管してきました。ブランド:Ameri vintageアメリヴィンテージ商品名:UND RENEE CUTWORK DRESSカラー:ピスタチオサイズ:S再販分も即完売の人気のクルエラワンピースホームクリーニング済みです。10枚目の丸のところに少しほつれがありますが、あまり目立ちません。ご了承ください。畳んで発送いたします。ご了承ください。よろしくお願いいたします。繊細なカットワーク刺繍が施されたIラインのドレス。チュール素材のヘルシーな肌見せと、落ち感のあるシルエットが女性らしさを演出してくれます。ヴィンテージサテンを使用。上品な重厚感を表現しています。タイトすぎないIラインのシルエットは体型をすっきりと綺麗にみせてくれます。オケージョンシーンや大切な日におすすめの一着です。XmasPartyにもオススメです。ピスタチオカラーがオシャレで人と差がつきます。サイズ:S着丈:124.5cm肩幅:33cm袖丈:60.5cmバスト:41.5cm素材:(表地)ポリエステル91% ポリウレタン9%(チュール部分)ポリエステル100%(刺繍糸)ポリエステル100%(裏地)ポリエステル100%ドレス ワンピース ピスタチオ 結婚式アメリ ビンテージ

