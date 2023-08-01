【ギフ_包装】 【TOPO athletic】28.5cm 2足セット スニーカー

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状 態：新品・未使用
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サイズ：28.5cm
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数 量：2足セット
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#スニーカー
NIKE WMNS Dunk Low/Noble Green/27.5cm
#ランニングシューズ
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|トポアスレチック
|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧いただき、ありがとうございます。人気急上昇中のTOPO athletic シューズのご案内です。状 態：新品・未使用サイズ：28.5cm数 量：2足セット※即購入OKです。※自宅保管のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。#TOPO#TOPOAthletic#メンズ#スニーカー#ランニングシューズ
商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|トポアスレチック
|商品の状態
|新品、未使用