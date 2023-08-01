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【ギフ_包装】 【TOPO athletic】28.5cm 2足セット スニーカー

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状　態：新品・未使用
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サイズ：28.5cm
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数　量：2足セット
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商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドトポアスレチック
商品の状態新品、未使用

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ご覧いただき、ありがとうございます。人気急上昇中のTOPO athletic シューズのご案内です。状　態：新品・未使用サイズ：28.5cm数　量：2足セット※即購入OKです。※自宅保管のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。#TOPO#TOPOAthletic#メンズ#スニーカー#ランニングシューズ

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商品のサイズ28.5cm
ブランドトポアスレチック
商品の状態新品、未使用

【ギフ_包装】 【TOPO athletic】28.5cm 2足セット スニーカー

32分钟前

【ギフ_包装】 【TOPO athletic】28.5cm 2足セット スニーカー

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