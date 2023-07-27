国内外の人気 30日迄★2017★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699 洗濯機

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※但し、中古品の為、私の気づかないキズ・汚れ等あるかもしれませんので、気になる方はご遠慮ください。

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パナソニック NA-VG700L ドラム式洗濯乾燥機 Cuble キューブル



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◎独自のハニカム型（洗剤ポケット）。

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◎汚れを掻き出す、独自のパルセーター。

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◎「凸凹設計」が効くステンレス槽。

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◎循環式側面シャワー。

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◎個別に選べる、お好みボタン。

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◎洗剤を「泡状」で投入。

パナソニック NA-VX9700R-W ななめドラム式洗濯乾燥機11kg

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本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm540×940×540

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◆到着後3日以内の初期不良対応は致しますが、電源が入らない、全く洗えない致命的な不具合に限ります。

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その他、専門的・神経質な細かな点までの対応はできません。 なお、動作確認が終わるまで、梱包材・運送会社の伝票などは保管ください。

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【送料無料の条件について】

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●送料無料の条件は、本州のみ建物前まで送料無料になります。

アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5kg IAW-T503E※送料込み

※日程の指定はできますが、時間指定はできません。発送後、伝票番号等連絡いたしますので、到着予定時間の確認はできます。

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※地域によっては、日曜祝日の配送ができない場合があります。

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【その他の有料配送について】

良品 20年製 アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5.0kg IAW-T502EN

※必ずご購入前に事前にメッセージをお願い致します。

ハイセンス 全自動洗濯機 7.5kg 2020年モデル

価格変更いたしますので、その後にご購入手続きをお願い致します。

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※沖縄・島への運搬はできません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★2017★美品★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699※写真に写っているものが全てです。◆3回一通りの動作確認もしており、動作良好です。傷や汚れ等なく、全体的にはとても綺麗で、極上超美品だと思います。※但し、中古品の為、私の気づかないキズ・汚れ等あるかもしれませんので、気になる方はご遠慮ください。是非、ご検討をお願いします。【商品説明】抜群の洗浄力充実の便利機能！シングルにピッタリ4.5kg◎独自のハニカム型（洗剤ポケット）。◎汚れを掻き出す、独自のパルセーター。◎「凸凹設計」が効くステンレス槽。◎循環式側面シャワー。◎個別に選べる、お好みボタン。◎洗剤を「泡状」で投入。◎デジタル表示。本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm540×940×540本体重量約28kg洗濯容量洗濯4.5kg2017年製詳しくはこちら↓ ◆清掃を行っておりますが、あえて簡易清掃と言わさせて頂き、神経質な方や新品同等のレベルをお求めの方、気になる方はご遠慮ください。◆到着後3日以内の初期不良対応は致しますが、電源が入らない、全く洗えない致命的な不具合に限ります。その他、専門的・神経質な細かな点までの対応はできません。 なお、動作確認が終わるまで、梱包材・運送会社の伝票などは保管ください。【送料無料の条件について】●送料無料の条件は、本州のみ建物前まで送料無料になります。※日程の指定はできますが、時間指定はできません。発送後、伝票番号等連絡いたしますので、到着予定時間の確認はできます。※地域によっては、日曜祝日の配送ができない場合があります。【その他の有料配送について】※必ずご購入前に事前にメッセージをお願い致します。価格変更いたしますので、その後にご購入手続きをお願い致します。※日時指定が可能で、日曜祝日も配送可能です。●本州の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律2,000円●本州の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円●本州外の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円●本州外の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律4,000円※沖縄・島への運搬はできません。

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