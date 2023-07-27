国内外の人気 30日迄★2017★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699 洗濯機

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★2017★美品★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699
‼️送料設置無料‼️ 2356番 Panasonic✨電気洗濯機✨NA-F70PB7
※写真に写っているものが全てです。
✨激安価格✨冷蔵庫とのセット割有り‼️洗濯機✨9kg✨旧鹿児島市内のみー五千円✨
日立 ドラム式洗濯乾燥機 BD-SV110B 風アイロン
◆3回一通りの動作確認もしており、動作良好です。
【SHARP】シャープ 7.0kg全自動洗濯機 2019年製 ES-GE7C
Panasonicななめドラム洗濯乾燥機NA-VG750L
傷や汚れ等なく、全体的にはとても綺麗で、極上超美品だと思います。
♦️EJ2907番 Haier全自動電気洗濯機 【2019年製 】
※但し、中古品の為、私の気づかないキズ・汚れ等あるかもしれませんので、気になる方はご遠慮ください。
♦️ニトリ a1379 洗濯機 6.0kg 2019年製 3,-♦️
是非、ご検討をお願いします。
洗濯機ハイアール ２０１８年式
Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX7300L 引き取り限定
【商品説明】
【未使用・23年式】アイリスオーヤマ全自動洗濯機5kg
AQUA ドラム式洗濯機 AQW-DX12M 12kg 2022年製 G608
抜群の洗浄力充実の便利機能！シングルにピッタリ4.5kg
パナソニック NA-VG700L ドラム式洗濯乾燥機 Cuble キューブル
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 YAMADA (No.5211)
◎独自のハニカム型（洗剤ポケット）。
I335 ⭐ SHARP 洗濯機 （7.0㎏） 名古屋市近郊配送設置無料！
◎汚れを掻き出す、独自のパルセーター。
Meu-chan様専用ページ
◎「凸凹設計」が効くステンレス槽。
美品【2022年製】日立 二槽式洗濯機 青空 PS-55AS2 5.5㎏
◎循環式側面シャワー。
パナソニック 洗濯機【NA-FW100K8】 2021年製 シャンパン
◎個別に選べる、お好みボタン。
東芝 洗濯機 5kg 2022年 AW-5GA1
◎洗剤を「泡状」で投入。
パナソニック NA-VX9700R-W ななめドラム式洗濯乾燥機11kg
◎デジタル表示。
♦️TOSHIBA 洗濯機 7.0kg 2021年 a1259 -♦️
TOSHIBA ☘️ 洗濯機 2022年製 8kg 大型
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm540×940×540
Haier 全自動電気洗濯機 5.5㎏ 2018年製
本体重量約28kg
【yama様専用】SHARP洗濯機 ES-GE6C-W
洗濯容量洗濯4.5kg
(送料無料)洗濯機 YWM-T60A1 ヤマダ電機オリジナル
日立 BD-SV110CL ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム 11kg 左開き
2017年製
SCS-T260
超美品 パナソニックドラム 2021年製 2025年5月まで保証 分解清掃済み
詳しくはこちら↓
送料無料 美品パナソニックドラム洗濯機10/6kg 2016年
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Panasonic 7.0kg 洗濯機 ブルー 2015年製【地域限定配送無料】
Panasonic NA-VX7700L ドラム式洗濯機 定価20万円
★送料無料★パナソニック 8kg 洗濯機 NA-FA80H7
◆清掃を行っておりますが、あえて簡易清掃と言わさせて頂き、神経質な方や新品同等のレベルをお求めの方、気になる方はご遠慮ください。
【値下げ】全自動洗濯機2018年式 東芝AW-6G6
Elie♡さん専用
◆到着後3日以内の初期不良対応は致しますが、電源が入らない、全く洗えない致命的な不具合に限ります。
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 東芝 (No.2021)
その他、専門的・神経質な細かな点までの対応はできません。 なお、動作確認が終わるまで、梱包材・運送会社の伝票などは保管ください。
30日迄★2017★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699
パナソニック プチドラム式洗濯乾燥機7.0kg NA-VH31SL 2014年製
【送料無料の条件について】
アマダナ amadana 全自動洗濯機 AT-WM5511-WH ホワイト
●送料無料の条件は、本州のみ建物前まで送料無料になります。
アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5kg IAW-T503E※送料込み
※日程の指定はできますが、時間指定はできません。発送後、伝票番号等連絡いたしますので、到着予定時間の確認はできます。
PanasonicキューブルNA-VG710L洗濯乾燥機2016年分解整備済み❗
※地域によっては、日曜祝日の配送ができない場合があります。
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 東芝 (No.6228)
3A 全自動洗濯乾燥機 8㎏ 4.5kg 配送設置無料 一人暮らし
【その他の有料配送について】
良品 20年製 アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 5.0kg IAW-T502EN
※必ずご購入前に事前にメッセージをお願い致します。
ハイセンス 全自動洗濯機 7.5kg 2020年モデル
価格変更いたしますので、その後にご購入手続きをお願い致します。
7キロ洗濯機 東芝 TOSHIBA
※日時指定が可能で、日曜祝日も配送可能です。
TOSHIBA２０19年7kg洗濯機
●本州の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律2,000円
☆保証期間内☆BW-V80C型 日立洗濯機
●本州の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円
【千葉】 【早い者勝ち】Panasonic 洗濯乾燥機 ドラム式 洗濯機 乾燥機
●本州外の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円
ab様専用【美品】2019年製 洗濯機 Haier JW-C45D
●本州外の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律4,000円
送料設置無料❗️業界最安値✨家電2点セット 洗濯機・冷蔵庫1
※沖縄・島への運搬はできません。
HITACHI 洗濯機 BW-V70G 2021年 ビートウォッシュ M0101
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
HITACHI BD-NX120GL(N) GOLD ビックドラム洗濯機
阿部さん専用‼️2014年製シャープ洗濯乾燥機9kg/6kg
SHARP ES-H10B-WL ドラム式洗濯乾燥機 2017年製
80A SHARP 乾燥洗濯機 8kg 4.5kg 格安 同棲 一人暮らし
SHARP ES-GV8D-S シャープ 縦型洗濯機
★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 YAMADA (No.1002)
#6857 AQUA 洗濯機AQUA AQW-GS50G(W)
パナソニック 洗濯機 2021年製
iΦ Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX7300L-W 2014年製
★2017★美品★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699※写真に写っているものが全てです。◆3回一通りの動作確認もしており、動作良好です。傷や汚れ等なく、全体的にはとても綺麗で、極上超美品だと思います。※但し、中古品の為、私の気づかないキズ・汚れ等あるかもしれませんので、気になる方はご遠慮ください。是非、ご検討をお願いします。【商品説明】抜群の洗浄力充実の便利機能！シングルにピッタリ4.5kg◎独自のハニカム型（洗剤ポケット）。◎汚れを掻き出す、独自のパルセーター。◎「凸凹設計」が効くステンレス槽。◎循環式側面シャワー。◎個別に選べる、お好みボタン。◎洗剤を「泡状」で投入。◎デジタル表示。本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm540×940×540本体重量約28kg洗濯容量洗濯4.5kg2017年製詳しくはこちら↓ ◆清掃を行っておりますが、あえて簡易清掃と言わさせて頂き、神経質な方や新品同等のレベルをお求めの方、気になる方はご遠慮ください。◆到着後3日以内の初期不良対応は致しますが、電源が入らない、全く洗えない致命的な不具合に限ります。その他、専門的・神経質な細かな点までの対応はできません。 なお、動作確認が終わるまで、梱包材・運送会社の伝票などは保管ください。【送料無料の条件について】●送料無料の条件は、本州のみ建物前まで送料無料になります。※日程の指定はできますが、時間指定はできません。発送後、伝票番号等連絡いたしますので、到着予定時間の確認はできます。※地域によっては、日曜祝日の配送ができない場合があります。【その他の有料配送について】※必ずご購入前に事前にメッセージをお願い致します。価格変更いたしますので、その後にご購入手続きをお願い致します。※日時指定が可能で、日曜祝日も配送可能です。●本州の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律2,000円●本州の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円●本州外の配送で、玄関前まで搬入をご希望の方は、送料一律3,000円●本州外の配送で、宅内設置個所まで搬入をご希望の方は、送料一律4,000円※沖縄・島への運搬はできません。
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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生活家電
洗濯機
30日迄★2017★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】K699
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
d05ffe42
1726
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
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