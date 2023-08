【メーカー直送】 KEEN AND INTENSE フーディー アイドル

即購入可能

値下げ不可

KEEN AND INTENSE

超特急 カイ ブランド キーイン キーンアンドインテンス

BIG HOODIE DARK GREEN

ダークグリーン

サイズ 3 (カイくん着用サイズ)

価格 20,900円

新品未使用ですが、ビニールが避けてしまっております。(画像参照)

長期間素人保管のため、ご理解のある方のみご購入下さい。

気になる点などありましたらコメントにてお知らせください。

ツーショ会に間に合わせたいなどのご相談は事前にコメントにてお願い致します。

出来る限り対応させて頂きます。

超特急 カイ リョウガ タクヤ ユーキ タカシ

シューヤ マサヒロ アロハ ハル

キーンアンドインテンス パーカー フーディー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

