★決算特価商品★ ボーラー 美品BALR セット　ブラック 上下 Q-Series パーカー

タグは切り取り、2回程使用しておりますが、美品となります。

【サイズ】

◎上下M

【カラー】

◎ブラック

【商品説明】

◎BALR. / ボーラー / パーカー / Q-SERIES STRAIGHT CLASSIC HOODIEと

・BALR. / ボーラー / スウェットパンツ / Q-SERIES CLASIC SWEATPANTS

になります。

シーズン問わずに愛用する

アイテムでもあるのがスウェット。

しかし、ラグジュアリーと聞いて、

想像するアイテムの中にスウェットは少ないはず。

そんな常識を覆すのが、オランダ発の

サッカーラグジュアリーブランド

「ボーラー(BALR.)」が提案する“Q-SERIES”。

それは「ラグジュアリー」さを

象徴できるスウェットアイテムとして、

オールシーズン愛用される程の、

ブランドを代表する人気シリーズです。

特徴は、コットン88%、

ポリエステル12%からなる滑らかで

光沢を放つ生地を採用する事で、

スウェットならではのカジュアルさを軽減。

シンプルかつ、上品さを兼ね揃えた

アイテムの数々は、多くの大人を魅了し続け、

不動の人気を誇る。

“Q-SERIES”の醍醐味の一つとして、

セットアップとして

楽しめるということも挙げられる。

より気軽に、統一感を出した着こなしは、

スウェット本来のラフさ感じさせない

着こなしを楽しめる。

オールシーズン使用できる

アイテムでもあり、ショートパンツなど、

アイテムによっては季節感を

演出しやすいモデルもあり、

組み合わせによって着こなし方を

楽しむことが可能になっている。

シンプルなアイテムが多いだけに、

デニムをはじめとしたボトムス類と合わせても、

コーデに馴染みやすく、

簡単にアクセントにしやすいのもポイント。

着る人全てが体感できる、

大人のラグジュアリースウェット。

それが“Q-SERIES”。

【定価】

上¥30,000、下¥30,000

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボーラー 商品の状態 未使用に近い

