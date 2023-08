LIBRATONE AIR Color (ホワイト)リブラトーンの新品・未使用・未開封品です。

自分で購入した矢先、プレゼントとしていただきましてダブってしまったため今回出品しました。なお、こちらの商品は一度も使っていない、開封もしていない、まったくの新品となります。

商品は二重包装で、ゆうパケットプラスの箱に入れて匿名配送で丁寧に発送させていただきます。

また、かなりお値打ちになっておりますので、値下げ交渉は不可とさせていただきます。即購入オッケーです。

特徴

LIBRATONE AIR Color 完全ワイヤレスイヤホン bluetooth5.2 最大24時間再生 IP54防水

・スリークでスタイリッシュ:AIR Colorは優れたテクノロジーとスカンジナビアデザインを組み合わせています。魅力ある三角形のデザインと好みに合わせた3色のラインナップが特徴です。AIR Colorは優れた製品だけではなく、綺麗なファッションアイテムでもあります。

・コンフォートフィット:イヤホンは実際の人間の耳を3Dスキャンし、1000回以上のテスト結果に基づいて設計されました。コンパクトなサイズながら、耳甲介腔側に収まることなく、外耳道にピッタリとフィットします。柔らかいシリコンゴムのイヤピースは、3種類のサイズのなかから選択し密閉性と快適な着け心地を提供します。

・プレミアムサウンド:優れたアコースティックドライバを搭載しているAIR Colorはハイクオリティのサウンドを簡単に再生できます。LIBRATONE独自の音響アーキテクチャで細部まで音を調節し、低音域、中音域、高音域のバランスを実現し、プレミアムなサウンドを提供します。

その他詳細はメーカーホームページなどで、ご確認ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

