新商品K-Ultraついに入荷しました!

並行輸入で他のどこよりもお安く手に入れるチャンスです

製品仕様:

色: アイアングレー

重量: 約700g

ミル本体サイズ: 19.5*18.5*6cm

粉容量: 35~40g(豆の種類に応じて)

材質: 木材、ポリカーボネート、シリコン、ステンレススチール、アルミニウム合金

ブランド:1Zpresso

品 名:K-Ultra 手挽きコーヒーミル

付属品:専用ケース、ミルブラシ、ブロワー、滑り止めゴムバンド、説明ガイド付きカード

KMAX、KPLUSなどとの違いは主にデザインが丸くなったこと、ハンドルが折り畳み式、クリック数が100になった事です。中のステンレス7枚刃は同じです。

K-Ultraのメリット

外部の挽き目調整ダイヤルによる直感的な操作感

工具不要の簡単な分解・組み立て

折り畳み式のハンドル

均一性の高いステンレススチール刃

マグネット式のパウダーカップ

1Zpresso が得意とする外部の挽き目調整設計は、まるで電動グラインダーのような直感的な操作を可能にします。また極細挽きから粗挽きまでの調整幅で、お好みの挽き目を瞬時に設定できます。

挽き目調整ダイヤルは1周あたり100クリック(合計約150クリック)を誇り、1クリックあたり0.02mm単位で調整が可能です。全ての淹れ方に向けてデザイン・開発されたオールラウンドモデルです。

コーヒー粉が溜まるパウダーカップには磁石が備わっているので、捻ることで瞬時に着脱が可能です。

シャフトに固定されたステンレススチール刃は、グラインド時の安定性を高めます。

また挽き目が均一で微粉の発生も最小限に抑えることができ、香り高いアロマとコーヒーの豊かな味を淹れることができます。

折り畳み式のハンドルはスペースを節約するだけではなく、テーブルの上に置く時に倒れる可能性も最小限に抑えます。

お値下げ不可。ただし2個以上もしくはリピーターの方は割引あり。

海外製品なので、輸送時の多少の箱の凹みや本体に細かな傷などあるかもしれませんのでご理解下さい。万が一初期不良などございましたら、対応しますので一度評価前にご連絡ください。ただし完璧な品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。

写真盗用不可

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

